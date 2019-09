Horoskooppi

Horoskooppi 3.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pakkaa tavarasi valmiiksi, sillä ihana matka odottaa. Ja mitä paremmin valmistaudut, sitä suloisempi retki sinulla on edessä.Eräät pelaavat likaista peliä, johon sinun ei tarvitse lähteä mukaan. Oikeasti sinun tarvitsee lähteä aika harvaan peliin muutenkaan mukaan.Nyt kun tiedät, mitä tahdot, voit raivata itsellesi tilan sen rakentamiseen. Suunnittelu ja ennakointi ovat puoli voittoa.Kaikella on aikansa. Huomaa ajan ja elämän merkit ja ennen muuta ota hetkestä vaarin. Sinulla on vielä mahdollisuudet moneen voittoon.Eräs yrittää kömpelösti viestittää sinulle ikäväänsä. Armahda häntä, ilmaise saaneesi viestin ja hyväksy tapaamiskutsu tai jopa esitä itse sellaista.Romantiikkaa on tarjolla, mutta se vaatii ottajansa. Ole rohkea ja uskalla tehdä avauksia. Sinua ei tulla hakemaan kotiovelta juhlimaan.Rahalla saa paljon, mutta sillä ei saa kaikkea. Rauha ja huolettomuus vievät ihmisen kohti sitä paikkaa, jossa ilo voi ottaa vallan.Jos joku kiittää ja kehuu sinua, sinä rupeat liian helposti esittämään mutta-lauseita. Entäpä, jos ottaisit ylistyksen vain kiitollisena vastaan?Nyt olisi hyvä etsiytyä sellaisten ystävien pariin, jotka eivät jaksa turhista murehtia. Tilanteesi vaatisi muutenkin hetken irtautumista arjesta.Sinä tiedät rajasi, joten pysyttäydy turvallisesti niiden sisäpuolella. Tontillasi on paljon rakennusoikeutta, joten mitään huolta ei ole.Jos sinulle ei ole tarjolla kultaista kruunua, niin vähintään kultamitali on luvassa tämän ponnistelujakson päätteeksi. Jaksa siis, hyvä ihminen, jaksa!Sinulla on oma tyylisi ja se on hyvä. Toisia sopii katsoa, mutta ennen kuin rupeat kopiointipuuhiin, sinun kannattaa kuunnella toinenkin mielipide.