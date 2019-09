Horoskooppi

Horoskooppi 2.9.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Elämästäsi voi tulla vaikeampaa, ellet hyväksy tosiasioita. Muista, että tosiasiat voivat myös olla kauniita ja ihania eivätkä pelkkiä velvollisuuksia.Ystäväsi leväperäisyys rahan ja talouden suhteen tuntuu kummalliselta. Ole sinä se, joka nostaa kissan pöydälle ja ohjaa häntä taas kaidalle tielle.Sinua yritetään puhua pyörryksiin ja sinulle kaupataan huonoja asioita väärillä perusteilla. Muista, että viime kädessä vastuu on aina sinun itsesi.Ylireagointi ei välttämättä ole viisain ratkaisu tilanteessa, jossa sinua nyt kiusataan ja koetellaan. Jäiden löytäminen hattuun olisi joka suhteessa viisainta.Aika kuluu, joten nyt on oikeasti ripeän toiminnan vuoro. Et voi odottaa ihmettä tai maailmanloppua, jotta tehtäväsi valmistuisi tai sitä ei tarvitsisi suorittaa.Kun universumi kuiskaa, niin sinun on toteltava kuin käskyhuudosta. Olemalla herkkä sinusta tulee voimakas ja vastustuskykyinen kaikelle häiriölle.Jos jokin asia ei millään ota sujuakseen, niin vaihda lajia. Kukaan ei ole pakottanut sinua olemaan hölmö ja puskemaan päätäsi seinään.Kerää itsellesi riittävän paljon töitä, jotta voit unohtaa erään ja hänen sinulle aiheuttamansa riesan. Työt eivät ole pakotie vaan sovelias tapa selviytyä.Hienotunteisuus on nyt tärkeää. Saat tahtosi paljon paremmin ohjaamalla toista kiitoksella ja pienillä vinkeillä kuin käskemällä ja torumalla.Laiskuus on yksi luovuuden hyviä kannustimia. Laiskottelu ei ole hyväksi, mutta tovin istuminen ja miettiminen on sittenkin viisaampaa kuin loputon hosuminen.Saat ystävästäsi järkyttävän uutisen, joka vaatii nopeita toimia. Henkinen halvaantuminen on viimeinen, mitä nyt tarvitaan.Sinä tiedät, mitä tarvitset, mutta tiedätkö todella, mitä sydämessäsi haluat? Ja onko niillä mitään eroa? Syyskuu on hyvä ajankohta ottaa selvää.