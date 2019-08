Horoskooppi

Horoskooppi 31.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ole sinä se, joka nousee tilanteen yläpuolelle ja antaa järjen valon hohtaa toisille. Se ei vaadi sinulta muuuta kuin hetken mielenmalttia.Älä nuolaise ennen kuin tipahtaa. Olet viittä vaille onnistua tehtävässä, joka oli saattaa sinut epätoivon valtaan. Silti on syytä ponnistella vielä hetki.Sinua kutsutaan sinne, mutta täällä on vielä jotain kesken. Et voi hyppiä kukasta kukkaan ennen kuin yhden mesimalja on tyhjennetty. Varo siis hölmöläisen mainetta.Läheisen kanssa vietetty laatuaika on parasta mahdollista viikonloppuviihdettä. Sen jälkeen jaksat hetken rasittavampienkin tehtävien parissa.Sinulle koittaa nyt tilaisuus ansaita ylimääräistä rahaa. Älä siis heti torju erään ehdotusta, vaikka se ensi alkuun kovin hölmöltä kuulostaakin.Mieti, miten paljon sinun on syytä varata tietyille asioille. Olet nyt saavuttanut mielestäsi hyvän tasapainon, mutta se on kuin ruoste, joka ei koskaan lepää.Sinut kutsutaan tilaisuuteen, joka tuntuu sinusta epämiellyttävältä. Kun mietit itsellesi uskottavan tekosyyn, niin kaikki onnistuu. Tahdikkuus kaikessa on hyväksi.Sinulle kerrotaan kaikenlaista. Voit uskoa tai olla uskomatta, mutta faktantarkistus olisi tietyissä kohdissa enemmän kuin paikallaan.Pimeä kiittää hämärän töitä. Suo asioille niille luonnollinen tekorytmi ja -aika. Sinulla riittää kyllä päivässä tunteja ja kalenterissa päiviä.Mieti, millaiseen seuraan nyt menet. Tilanteesta ei voi varsinaisesti vaaraa seurata, mutta kun ajankäyttösi on tarkkaa, niin saatat joutua ajantuhlauksen kohteeksi.Hei, ole kiltti äläkä ajattele uutta ennen kuin vanha homma on hoidettu. Katsomalla ympärillesi sinä näet ne ongelmat, jotka huonosti tehdyssä jutussa ovat.Ota tänä syksynä ohjemistoosi oma henkilökohtainen kasvu ja suvaitsevuuden lisääminen. Pidä kiinni periaatteistasi, mutta avaa samalla sydämesi maailmalle.