Horoskooppi

Horoskooppi 30.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Hätätilanteessa kukkokin munii, mutta millaisia munia? Ei ole samantekevää, millainen tulos tulee, jos tavoittelee muutakin kuin valmista tavaraa.Huomaat vauhdin hiipuvan ilman energiavarastojen täydentämistä. Mielesi tekisi hankkia itsellesi matkaevästä, mutta selvitä ensin taakankantokykysi.Ahneus on päivän sana niin taloudessa kuin monesti myös ihmisten välisissä suhteissa. Pitäydy siinä, että hyödyn tavoittelu on turhaa ilman hengen ravintoa.Tahtisi hidastuu selvästi. Viikonlopun lähestyessä muut kuin hyötytarpeet nousevat pintaan. Tutkaile niitä, jotta osaat rakentaa kokonaisuuden.Katsot erästä ihmistä vääränlaisten silmälasien läpi. Nostapa nokallesi ruusunpunaiset lasit, niin ymmärrät, mistä asiassa on kyse.Kaikissa ihmissuhteissa on tärkeää huolehtia antamisen ja saamisen välisestä tasapainosta. Et voi antaa loputtomiin, ellet myös itse saa jotain.Mikä on paljon ja mikä on sopivasti? Pohdi noiden eroa ja sitä, miten paljon määrä sinulle merkitsee ja mikä on laadun kohtalo siinä pelissä.Valot on kannattaa sammuttaa, kun päivänvalo yltää pirttisi jokaiseen soppeen. Kaiken varalta voit pitää kynttilöitä käden ulottuvilta, mutta luota ympäristön voimaan.Palastelet kokonaisuuden syötäviksi haukkapaloiksi. Käsilläsi olevassa tehtävässä se on ainoa mahdollisuus toimia järkevästi ja päästä maaliin.Nyt on sadonkorjuun aika. Pidä juhlat ystävillesi tai vain itsellesi. Tärkeintä on, että ymmärrät kokonaisuuden muodostuvan kyntämisestä, kylvämisestä ja niittämisestä.Työtehtävän vaihtaminen toiseen ei ole riittävä lepotauko, vaan sinun on myös toimittava niin, etteivät laakerisi kuumene liikaa ja murru.Luet merkkejä ystäväsi kasvoilta ja mietit, milloin hän mahtaa sanoa sen, mitä oikein ajattelee. Odota, sillä pian tilanne on kypsä.