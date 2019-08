Horoskooppi

Horoskooppi 29.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Oletko huomannut, että vastuu myös vapauttaa? Kun sinulle sälytetään vastuuta jostain asiasta, niin koet myös voimaannuttavia tunteita.Uusi päivä kääntää uuden lehden elämässäsi. Ota se siis vastaan ilolla, mutta myös vakavasti. Moni asia muuttuu.Sinulle tarjotaan sosiaalisessa mediassa uusia ystäviä. Mieti, ketkä voisivat olla sellaisia, joiden kanssa elämästä voisi tulla seikkailu.Luota vaistoihisi ja alitajunnan antamiin vinkkeihin. Sinä olet oman elämäsi peräsimenpitäjä, jonka on otettava vastuu sinulle tarjotuista tuulista.Pidä tiukka linja suhteessa sinulle tarjottuun aikaraamiin. Jos se tuntuu liian tiukalta, niin sano heti, jotta voitte luoda uuden kehyksen.Aurinko nousee, ja päivä paistaa niin rikkaille kuin köyhillekin. On joitakin asioita, joissa ihmiset ovat oikeasti samassa veneessä.Huomaatko, miten vahva tavoite tasoittaa tietä sen saavuttamiseen? Tuntuu kuin tavoite olisi kauhakuormaaja, jonka avulla siirrät esteitä kevyesti syrjään.Jos sinulla sujuvat työt ja toimet hyvin, niin toimi viisaasti ja lataa akkujasi jotta tarmon taso ei laskisi yhteen palkkiinElä tätä hetkeä, siihen kätkeytyy nyt kaikki. Huominen on vielä kohdussaan ja eilinen haudassa. Nyt on nyt ja siitä ilo syntyköön.Näit unta, jonka merkitys jäi vaivaamaan. Kuulostele ystävältäsi, missä mahdatte olla menossa, jos tuollaisia asioita ilmenee.Mieti, mitä kaikkea tarvitset matkalla menestykseen. Ota mukaasi kaikki tarvittava ja ennen muutta huoleton mieli: nyt on sinun hetkesi.Olet asettanut eräälle ihmiselle määräajan. Hän vaikuttaa ottavan asian vakavasti, joten suhteenne saattaa hyvinkin olla lähtemässä lentoon.