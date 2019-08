Horoskooppi

Horoskooppi 28.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Päättäväisyytesi lyö nyt toiset ällikällä. Kun sinä tiedät, mitä tahdot, ja olet valmis uhraamaan jotain sen eteen, niin mikään ei pysäytä sinua.Sinulle kaavaillaan eräässä asiassa pienempää roolia kuin mihin olit valmistautunut. Hyväksy se, mutta esitä myös kohtuullisen tiukkoja reunaehtoja.Joudut tekemään erään vaikean päätöksen, mikä vaikuttaa loppuviikkosi tekemisiin. Ota siis tänään rauhallisesti ja kerää voimia ratkaisuun.Eräs hakee tukeasi asialleen, vaikket olekaan hänen kanssaan samaa mieltä. Suhtaudu hänen asiaansa ymmärryksellä ja ennen muuta hyväksy hänen tunteensa.Odotat kiihkeästi, mitä seuraavan mutkan takaa paljastuu. Uteliaisuus on hyvä kannustin, mutta porkkanan perässä juoksevan on syytä antaa myös maistaa kannustintaan.Aika on ystäväsi, mutta myös vihamiehesi, jos et suhtaudu siihen paremmalla ymmärryksellä kuin nyt. Salli myös ajan tehdä töitä puolestasi, niin kaikki sujuu.Kuuntele ystäväsi vinkkiä. Ison asian ratkaiseminen pienillä tempuilla on hauskaa ajanvietettä. Pala palalta palapelikin rakennetaan.Vertaat itseäsi kiusallisen usein toisiin tilanteissa, joissa jokainen kisaa vain itseään vastaan. Sinulla on oikeasti oma elämäsi ja toisilla omansa. Ja piste.Nyt jos koskaan on oikea aika ottaa sisäisen viisautesi ja sydämesi voimat käyttöösi. Huomat sen jälkeen löytäneesi oikeat ratkaisut ongelmiisi.Ymmärrä taukojen merkitys kaikelle, mitä teet. Hetken hengähdystauko on tärkeää, jotta saat kaiken kasaan uusia ponnistuksia varten. Lopputuloshan on tärkein kriiteri.Tarvitset nyt oikeasti etäisyyttä vähän kaikkeen, jotta näkisit, missä oikein ollaan menossa. Vedä henkeä ja luo sen jälkeen katse ympärillesi.Olet tavoittelemassa jotain suurta ja kaunista. Varmistu vielä siitä, että tuo tavoite on todella vaivan arvoinen. Sen jälkeen tie on edessäsi auki menestykseen.