Horoskooppi

Horoskooppi 26.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Levottomasti alkava päivä rauhoittuu vasta lähempänä iltaa. Yritä ottaa rauhallisesti, jotta pääset normaalitilanteeseen nopeammin.Epävarmuuteen ei ole helppoa ratkaisua. Juttele asiasta ystäväsi kanssa, niin huomaat, että sen kanssa pystyy elämään – ja jopa hyvin.Edessäsi on iso hankinta. Tee vertailuja ja ole huolellinen ja muista, mitä virheitä teit aikaisemmin vastaavanlaisissa tilanteissa.Toiset tekevät virheitä, joista koituu sinulle hyötyä. Mieti, miten hoidat ne asiat järkevästi. Älä rupea kuitenkaan rehvastelemaan tilanteella.Vuorokausi on joko pitkä tai lyhyt aika. Sinulla on nyt kuitenkin sopivasti aikaa vastata erään haasteeseen. Panosta siihen paljon.Sinulla on hyvä suunnitelma, mutta älä rupea nyt puhumaan siitä vielä kenellekään. Asia kannattaa hioa etukäteen kunnolla valmiiksi.Eräs puolituttu ehdottaa tapaamista. Olet epävarma siitä, mutta valitse sopiva paikka, jotta pääset tilanteesta kenties siedettävästi eroon. Silti riski kannatta.Eräs yrittää kontrolloida muita. Ota asia hoitaaksesi ja puhu siitä hänelle. Mikäli tilanne jatkuu, niin laajenna keskustelupiiriä.Tunteet ovat arvokkaita. Jos olet vihainen, niin ole, mutta anna sen tunteen olla ja haihtua. Huomaat, että kaikella on aikansa.Luulit jo erään ongelman ratkenneen, mutta yhtäkkiä se antaakin elonmerkkejä itsestään. Nyt tarvitaan kärsivällisyyttä.Taloudellisiin ratkaisuihisi löytyy kompromisseja. Se ei käy helposti, mutta sinnikkyytesi tällä alueella palkitaan. Muista jakaa iloasi.Olet kaivannut omaa ryhmää jo kauan. Vihdoinkin alkaa näkyä merkkejä siitä, että muutos on tulossa. Luota elämään. Se kantaa.