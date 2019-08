Horoskooppi

Horoskooppi 24.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pääset nyt hyödyntämään monia niistä hyvistä ideoistasi, jotka ovat odottaneet oikeaa hetkeä. Vapaudesta nauttiminen on juuri tätä.Kun kerran lähdit tälle tielle, sinulla ei ole mitään syytä keskeyttää matkantekoa ennen kuin pääset seuraavalle taukopaikalle. Muut ratkaisut häiritsevät itsetuntoasi.Et tee itsellesi oikeutta vertaamalla itseäsi toisiin sen sijaan, että katsoisit, miten olet muuttunut suhteessa entiseen itseesi. Itselleenkin tulee olla oikeamielinen.Kaukainen ystävä ottaa yhteyttä, mikä aiheuttaa odottamattoman tunnekuohun. Olethan aina tiennyt, että hän on merkinnyt paljon, mutta että näin paljon!Vaihtelu on virkistänyt sinua jopa niin paljon, että tasainen elämä tuntuu hieman tylsistyttävältä. Suo silti itsellesi rauha ja lepo, jota olet kaivannut.Kesän myrskyjen aallot tyyntyvät ja saat matkata syksyyn rauhassa. Vanhaa runoa mukaillen; hyvä on nyt sauvahiihtäjän hiihdellä, kun asiat sujuvat haaveiden mukaisesti.Kohtaat uusia ihmisiä, mikä herättää paljon ajatuksia, sillä ihmisten kiitollisuus ja iloisuus ovat asioita, joita et ole pitkiin aikoihin kohdannut.Syksy tuo uusia ajatuksia monella rintamalla. Varo hajottamasta itseäsi, kun sinun päämääräsi on aivan toinen: tulla paremmaksi kuin olit keväällä.Olet eräälle kiitollisuudenvelassa hänen merkittävistä suorituksistaan sinun hyvinvointisi eteen. Vähintäänkin kiitoskahvit olet hänelle velkaa.Kaipuu muuttoon ja uuteen alkuun valtaa koko ajan enemmän ja enemmän ajatuskapasiteettiasi. Muista tuossa myllerryksessä myös ihmissuhteiden tärkeys.Mahdollisuutesi rahatilanteesi parantumisesta ovat nyt suuremmat kuin aikoihin. Kaikki on nyt omissa käsissäsi. Nukahtaa ei saa, mutta normisuorituksen pitäisi riittää.Saat monta hyvää ajatusta syksyn uusista harrastuksista. Tärkeätä olisi vain muuttaa ajatukset teoiksi, mihin voinet tarvita ystävien tukea.