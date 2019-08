Horoskooppi

Horoskooppi 23.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vieritä edes pari krokotiilinkyyneltä erään suhteen muistolle. Siitä ei tainnut jäädä kuin kokemuksia, mutta oletpa nyt hivenen kypsempi ihmisenä.Elämän hattutemppua ei voi tehdä suoraan ja oikoen vaan ensin on saatava yksi onnistuminen ja sitten perään toinen ja sitten kolmas. Kaikella on järjestyksensä.Tänä viikonloppuna varhainen lintu nappaa voitot. Aloita siis sen viettäminen todella hyvissä ajoin, jotta saat napattua voiton toisensa perään.Läheisesi kaipaavat nyt erityistä huomiota. Koska sinä olet heille kaikki kaikessa, niin vastuu on sinun. Ota se huomioon lähipäiviä suunnitellessasi.Olet tehnyt aika kauan kaiken saman kaavan mukaisesti. Nyt on oikeasti syytä ruveta toimimaan toisin. Helppoahan se ei ole, sillä turvallisuuden kaipuusikin janoaa toista.Tielläsi olleet esteet väistyvät kuin kaislikko siinä lipuvan veneen edessä. Tulevaa ei näy, mutta tärkeintä on nyt matkan esteetön tekeminen.Nyt pärjää se, joka ei antaudu tunnekuohuilleen vaan toimii viileän järkevästi. Eikä siinä ole kyse mistään vouhottamisesta vaan tunneälyn fiksusta käytöstä.Useampi kohtaaminen viikonvaihteen aikana valaa sinuun uskoa ihmisen hyvyyteen ja kauneuteen. Jos poikkeuksia ilmenee, niin ne ovat vain sääntöä vahvistavia.Eräs on luvannut sinulle jotain, jonka toteutumisesta ei näy merkkiäkään. Nyt on huomautus paikallaan, sillä muuten asia alkaa hiertää suhdettanne.Oikeasti sinun pitää huomata pienellä präntätty ja pienet yksityiskohdat. Niissä piilee myös ihmissuhteissa menestymisen salaisuus.Suursiivouksen aika on nyt. Olet lykännyt sitä koko kesän, mutta nyt ympäristösi huutaa ja ulvoo muutosta. Älä siis asetu enää vastahankaan vaan toimi.Ystäväsi tuntuu vaalivan perusturvallisuuttaan siten, että tekee kaiken aika lailla kaavamaisesti. Yritä tarjota muutosta ennen kuin et enää kestä moista.