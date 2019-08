Horoskooppi

Horoskooppi 22.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kiireen polttomerkki tekee rumaa jälkeä kesän ja syksyn vaihteeseen. Nyt on syytä tehdä paluu perusasioihin ja miettiä, mikä on oikeasti tärkeää.Sinusta on jo kauan tuntunut kuin olisit vain kulissi ystäväsi elämässä. On asia totta vai ei, niin kyse on silti siitä, että se on tunne ja näin ollen vakavasti otettava.Iloitset ystäväsi uudesta mahdollisuudesta. Joku kysyy, etkö ole kateellinen, mutta sydämesi pohjasta tunnet, miten vilpitön asiasta olet.Eräs tuntuu lähinnä muistelevan menneitä. Koska sinä olet aikuinen etkä ole luovuttajatyyppiä, niin on hyvä suunnata katse ja toivo tulevaan.Yhtä seuraa toinen ja toista askelta kolmas. Niin matkasi etenee ja sillä hyvä. On turha ruveta juoksentelemaan polkuasi ympäroivässä pusikossa. Eteneminen on vääjäämätöntä.Kun olet osa ihmisyhteisöä, niin sinun on sopeuduttava siihen, että kompromissit ovat osa elämää. Kuuntele siis toisia ja olemalla rakentava sinä voitat varmasti.Nyt pärjää se, joka ei antaudu tunnekuohuilleen vaan toimii viileän järkevästi. Eikä siinä ole kyse mistään vouhottamisesta vaan tunneälyn fiksusta käytöstä.Sinua seurataan, ja olet esikuva monelle. Senkin vuoksi on syytä pitää itsensä sekä henkisesti että ulkoisesti sellaisena kuin oikeasti olet.Ihminen voi oikeasti muuttua ja kehittyä. Katso vaikka erästä tuttavaasi, jonka muutos parempaan on ihailtavaa. Toisenkinlaisia tapauksia kun on ollut.Sanotaan, että pitää takoa, kun rauta on kuumaa. On myös syytä miettiä, takooko miekkoja auroiksi vai auroja miekoiksi. Niistä teoista sinut punnitaan.Nyt jos koskaan on syytä tehdä syksyn toimintasuunnitelma. Hahmottelemalla päälinjat sinä pystyt rakentamaan tuon rungon varaan vaikka mitä.Kaipaat ystävässäsi edes merkkejä uudistumisesta. Suurennuslasista voi ensi alkuun olla apua, mutta lohdutushan nekin pikku merkit ovat.