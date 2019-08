Horoskooppi

Horoskooppi 21.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2

Kalat 20.2.–20.3.

Yllättävä viesti sekoittaa pakkasi. Joudut suhtautumaan varovaisesti erään toimiin, sillä tuntuu kuin hänellä ei olisi pelkästään hyviä aikomuksia.Jos sinulla on väkevä tunne, että tahdot muuttaa asuinpaikkaa, niin laita ainakin asia selvitykseen. Tunnustele mahdollisuuksia uusista asuinsijoista.Tuntuu kuin eräs tahtoisi nostaa sinut jalustalle. Kuuntele ja nauti siitä, mutta ole silti varuillasi, sillä liiallisen ylistyksen taustalla voi piillä tummia pilviä.Draamaa riittää niin työssä kuin vapaallakin. Eräs taho, joka on vastustanut kaikkea muutosta, on kääntymässä kannallesi. Se kääntää syksyä kohti myötämäkeä.Pilviverhon lävistävä auringonsäde muuttaa hetkessä maisemasi. Toivo ei ole koskaan turha, sillä koko loppuviikkosi näyttää nyt toiselta.Aseta nyt ihmisten kohtaamiset sydämesi tekemään tärkeysjärjestykseen. Olet ollut sen verran kauan henkisesti kesälaitumella, että tällainen poikkeustilalle vaatii sitä.. Kaipaat ihailua, mutta mieti, millä hinnalla sitä olisi luvassa. Itse asiassa parasta olisi odottaa sen tapahtuvan automaattisesti ajan myötä.Ystäväsi kaipaa tasaiseen arkeenne muutosta. Sinä taas haluaisit olla vähän aikaa aivan rauhassa. Keskustelkaa ja sopikaa, miten tulisi edetä.Edessäsi on monella tapaa satoisa syksy. Ole kuitenkin tarkka ja poimi marjat tarkasti maasta. Talvi ja huonommat ajat kiittävät hyvien aikojen tarkkuudesta.Kun kuulet varoituskellojen soivan, niin mieti, miten on parasta toimia. Viittaatko kintaalla vai laitatko järjestelmän hälytystilaan? Päätös ja vastuu on sinun.. Taitosi ovat kasvaneet vuosien aikana, mutta silti sinulla on kovasti paljon oppimista. Ole kärsivällinen, mutta ennen muuta tarmokas.Lähde rohkeasti etsimään uutta. Olet kesän aikana saanut entistä paremmin selville, mitä sinä todella tarvitset, joten nyt on helpompi edetä.