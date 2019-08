Horoskooppi

Horoskooppi 20.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Mieti, mikä saa sinun akkusi latautumaan ja hakeudu sitten sen pariin. Toiselle se on metsä ja toiselle häly. Tärkeintä kaikessa on silti voimien kerääminen.Ystäväsi kertoo oman työtahtinsa olevan kaksi puuhaa ja lepo toisenlaisella askareella. Toista samaa tovi ja tunnustele, olisiko siinä sinunkin rauhoittumismenetelmäsi.Erään kohtaaminen saa sinut hämmennyksen valtaan. Olette tunteneet toisenne jo kauan, mutta näin käy nyt ensi kertaa. Voisiko kyse olla rakkauden hitaasta heräämisestä?Suunnitelmat on tehty korjattaviksi ja aikataulut muutettaviksi. Tehtäväsi ei ole olla tuomarina, mutta voit silti esittää ystävällesi muutaman rakentavan huomautuksen.Kuu pienenee hurjaa vauhtia, mutta silti ehdit ihailla tuota loppukesän kuuta joko yksin tai yhdessä. Ja ehdit vielä tämän kuun aikaa monta kertaa päästää ajatuksesi vapaiksi.Osoita eräille, että olet eri mieltä heidän kanssaan ja perustele asiasi, sillä muuten sama vanha meno jatkuu heidän kenties tietämättään erilaisista ajatuksista.Nyt on hyvä hetki ruveta rakentamaan parempaa tulevaisuutta pala palalta. Se urakka ei varmasti tule koskaan valmiiksi, mutta tiellä on hyvä olla.Toisten ratkaisuja ja niiden hyviä puolia ja virheitä on hyvä tutkia, sillä siten vältyt toivottavasti toistamasta niitä omassa elämässäsi.Jos ja kun koet eräät asiat sinulle hankaliksi, niin mikset jättäisi niitä asiat paremmin osaaville harteille. Ihminen ei turhaan ole työnjakoa keksinyt.Kun saat erään asian hoidettua, niin älä jää enää paikallesi. Sinulle ei enää ole sen osalta mitään tarjottavaa. On aika jatkaa matkaa.Odotat monia asioita kuin kuuta nousevaa. Älä kuitenkaan nuolaise ennen kuin tipahtaa. Hippunen kärsivällisyyttä on nyt kimpale kultaa.Sitkeyttäsi ihaillaan, vaikka ymmärrettävästi et ole jaksanut sellaiseen huomiota kiinnittää. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että lähellä on sinua tukevia ihmisiä.