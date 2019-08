Horoskooppi

Horoskooppi 19.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Olet tilanteessa, jossa sinulla on vain yksi mahdollisuus toimia. Teet sen pitkin hampain, mutta muista jatkossa suunnitella asiat hyvissä ajoin toisin.Et voi enempää panostaa tiettyyn asiaan. Tee asia selväksi eräille, jotta he jättäisivät sinut rauhaan. Sinun on sen jälkeen panostettava vain itseesi.Erään kanssa ei kannata edetä kiertotietä pitkin vaan sinun on harpattava hänen luokseen ja käytävä suoraan asiaan. Toisaalta eikö olekin joskus ihanaa, kun asiat sujuvat?Pieni merkki ilmoittaa suuresta ilosta, joka on lähestymässä. Ole jatkossakin valppaana, jotta pääset heti riemun takinliepeestä kiinni.Jos sinä arvostat perinteitä, niin mikset pitäisi niistä kiinni? Anna toisten naureskella asialle. Ihmiset ovat erilaisia, ja erilaisuus on mitä suurinta rikkautta.Tunnet selvästi, että eräs asia on lähestymässä luonnollista loppuaan. Muistele hetki menneitä, mutta muista, että olet elämän virrassa, joka kuljettaa sinua eteenpäin.Joudut väkisinkin puurtamaan tavalla, joka uuvuttaa. Sen vuoksi on uni ja lepo keksitty, vaikket suostuisikaan heti sellaista uskomaan.Ystäväsi etsii sanoja, joilla hän ilmaisisi tunteitaan erästä kohtaan. Auta häntä, sillä hienovaraisuus on tässä nyt parasta.Eräs etsii sinusta sopivaa kohtaa, jonka kautta murtaisi puolustuksesi. Asetu tiukkaan vastarintaan äläkä paljasta hänelle heikkoudenmerkkejäsi. Sana käyköön sanaa vastaan.Onko jotain sellaista, jonka tekemisen voisit lykätä suoraan loppuviikkoon? Maanantaina rakennettu stressi on niin tätä päivää, mutta sille on löydettävissä parannus.Inspiraatio saa sinut käärimään hihasi ja tarttumaan vanhaan asiaan, joka on jäänyt aikoja sitten kesken. Kiitä universumia tästä elämän suuresta käänteestä.Sinulla ja eräällä on paljon yhteistä sekä menneessä että tulevassa. Varo siis heittämästä lasta pesuveden mukana, jos nyt selvität tovin välejä hänen kanssaan.