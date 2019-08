Horoskooppi

Horoskooppi 17.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nosta sydämestäsi kaikki turha roju ja romu pois. Ole sekä armoton, että itseäsi kohtaan armollinen. Sen jälkeen olet valmis kohtaamaan syksyn puhtain sydämin.Älä ole turhan ylpeä. Jos olet tilanteessa, jossa tarvitset apua, niin älä rupea turhamaista ylpeyttäsi torjumaan ystävien kädenojennnusta.Jos välttämättä haluat puhua toisen selän takana, niin harkitse sanojasi ja puhu pelkästään hyvää. Se on myös hyvä toimintamalli.Mieti taakse jäävän kesän kohokohtia. Sinulta tullaan kuitenkin pian kyselemään siitäkin, joten ennakkoharkinta on viisautta.Eräs kertoo sinulle tarinansa. Vältä suurempaa kommentointia ja keskeytyksiä ja keskity vain kuuntelemaan. Vielä tulee sinunkin vuorosi päästä ääneen.Saat viestin, jonka sisältö ei yllätä. On silti parasta toimia kuin kaikki olisi tietämättäsi tapahtunutta. Vältä kommentoimasta mitenkään tapahtunutta.Tuuleta sydäntäsi ystäväsi kanssa. Olette olleet erossa jo niin kauan, että välttääksenne padon murtumisen jossain vaiheessa teidän on syytä tavata pian.Kulisseissa tapahtuu kaiken aikaa kaikenlaista. Sinun ei siitä tarvitse välittää niin kauan kunnes tapahtumat häiritsevät elämystäsi ja nautintoasi.Oikeasti kaikki ei ollut ennen vanhaan hyvin, vaikka moni tahtoisikin palata johonkin aikaan. Nauti sinäkin vanhojen hyvien hetkien muistoista, mutta elä silti tässä ja nyt.Ihme, että ystäväsi antaa sinulle vielä tilaisuuden. Koskaan ei tietenkään ole myöhäistä, mutta nyt on kyllä korkea aika tehdä se muutos, jonka perään olet vannonut.Eräs yrittää vetää sinut mukaan peliinsä. Varo, ettet vahingossa lankea hänen kaunopuheisuuteensa. Sinulla on kuitenkin oma päämääräsi.Ihmeellinen lämpö, jota tunnet, taitaa tulla eräästä, joka on alkanut tuntea hyvin lämpimiä tunteita sinua kohtaan. Nauti, sillä universumi arvostaa hetkessä elävää.