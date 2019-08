Horoskooppi

Horoskooppi 16.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Historian pyörä pyörähti uuteen asentoon, mikä taisi jäädä sinulta huomaamatta. Tarkenna katsettasi ja tee tarvittava muutos tähtäimeen.Ärsytyskynnyksesi on tänään matalalla. Yritä pitää itsesi kurissa vaikka ajattelemalla alkavaa viikonloppua, jotta pääset paljon helpommalla.Jaksota ja jaa taakkaasi useampaan palaseen. Olet ottanut kesän lopun kunniaksi aikamoisen kimpaleen käsiteltäväksi eikä siitä yhdellä kerralla oikeasti tule mitään.Pidä vaikka kynsin hampain kiinni unelmastasi. Joku ehdottaa siitä luopumista aivan käytännön syistä. Torju se ja muu vastaavanlainen hapatus. Elämä ei saa olla mutavelliä.Vastaa asiallisesti erään asiattomaan huomautukseen. Se on tapa, jolla nujerrat hänet, jos et yhdellä laukauksella niin joka tapauksessa nopeasti.Auringonlaskuissa on lupaus ihanasta syksystä. Ota tuo lupaus talteen, jotta voit vilauttaa sitä universumille sopivana hetkenä.Nyt kieli keskelle suuta! Suoriudut eräästä asiasta yllättävänkin helposti, kunhan et itse omaa suulauttasi mene sotkemaan mitään.Ja yhtäkkiä on perjantai! Päivä on sinulle toivoa täynnä, sillä eräs asia on kasvamassa vähitellen elämää suuremmaksi. Sinun roolisi siinä on olla häiritsemättä.Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia. Ystävyyden syntyminen on ihmeellinen tapahtuma, jonka kanssa millään järjellä ei ole mitään tekemistä. Magnetismi on sielun sana.Luo katse kirjahyllyysi. Luetut ja lukemattomat kirjat lohduttavat olemassaolollaan. Ja iloksesi kirjasto tarjoaa niitä lisää hyllykaupalla liikuteltavaksesi.Kannat turhaan huolta erään hiljaisuudesta. Aina ei vain sovi vastata, vaikka hän näkisikin, että juuri sinä yritit lähestyä. Yhteytenne on silti väkevä.Ystäväsi yrittää järjestellä asioitasi auttaakseen, mutta sinusta se tuntuu holhoamiselta. Sano se ääneen, jotta hänkin asian tajuaisi.