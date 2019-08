Horoskooppi

Horoskooppi 15.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on hyvä painaa kevyesti jarrua ja miettiä vauhdin hidastuessa, mihin suuntaan seuraavasta risteyksestä käännyt. Huolta ei varsinaisesti ole, mutta on hyvä ennakoida.Lähestyvä sadonkorjuukausi tuottaa paljon odotuksia. Toivot saavasi nyt hyödyn siitä kevään raatamisesta, ja niinhän siinä tulee käymään. Kärsivällisyyttä vain tovi.Ystäväsi soimaa itseään laiskuudestaan ikään kuin odottaisi lohdutusta. Tarjoa hänelle lämmintä kättä ja miettikää yhdessä ratkaisuja ongelmaan.Sinulle tehdään niin houkutteleva tarjous, että olisi ihme, jos et lankeaisi siihen. Pyydä itsellesi harkinta-aikaa, jolloin voit tarkemmin ajatella sen sisältöä.Nyt on juuri oikea hetki tehdä tietyt asiat, jotka olet tunkenut piiloon maton alle. Nimittäin jos et nyt tee sitä, niin uuden hetken koittaminen voi olla etäällä.Sinulla oli kesän tavoitteena puhdistaa sielu ja raivata koti valoenergian voimin. Se on onnistunut lähes sataprosenttisesti. Nauti siis ja iloitse.Päästä ajatuksesi vapaaseen laukkaan. Nyt on se hetki, jolloin muita hetkiä ei ole. Tässä ja nyt on parasta, mitä ihminen saa kokea.Koet tähtisateen, vaikka taivas olisikin pilvinen. Tällaista tilannetta et ole vielä elämäsi aikana päässyt näkemään. Ihana yllätys odottaa illalla.Olet ottanut kesän aikana jättiläisaskeleita. Voit ottaa hieman rauhallisemmin nyt kun lähestyvän syksyn alakulo alkaa vallata ilmaa.Sankareita on monenlaisia, joten sinun ei tarvitse välttämättä turvautua voimaan. Hiljaiset sankarit ovat usein vahvimpia.Sinulla on energiaa kuin pienessä kylässä, mutta mihin sen suuntaat, siinä on päivän kysymys. Ulkopuolisesta vaikuttaa, että tähtäimesi on hieman hukassa. Tarkista siis se.Pieniin asioihin menee aina paljon aikaa. Hyväksy se ennen kuin suostut ottamaan hoitaaksesi ystäväsi asioita. Älä kuitenkaan torju avunpyyntöjä.