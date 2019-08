Horoskooppi

Horoskooppi 14.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kysymyksiä on aina hyvä esittää ja valmiita totuuksia on syytä epäillä, mutta sitten jossain vaiheessa joudutaan perimmäisten kysymysten äärelle eikä siinä ole mitään pahaa.Totta kai sinä voit keskeyttää tietyn asian tekemisen juuri niilllä perusteilla, joita olet aiemminkin käyttänyt. Mieti vain, miten siitä olisi hyvä jatkaa.Jos et ole nähnyt suojelusenkeliä, niin se ei vielä tarkoita, etteikö sinulla olisi sellaista. Ethän ole nähnyt sähköä tai säteilyäkään. Tämä viikko vihjaa voimia antavasta auttajasta.Eräs ihmissuhde on lähestymässä pistettä, jossa jotain alkaa tapahtua. Se on hyvä, sillä muutoksen henki on ollut jo varsin kauan ilmassa.Tunnet lämpimänä ailahduksena, miten eräs ajattelee sinua. Saat toivon voimia päätöksentekoa varten. Loppu on sitten toisten käsissä.Sinä et ole tässä näytelmässä kuin katsojana. Ei siis kannata hermostua tilanteesta, jonka lopputulokseen et voi lainkaan vaikuttaa.Kiire voi olla myös vallankäyttöä. Kuulostele sinulle esitettyjä vaatimuksia tarkalla korvalla ja lue myös rivien välit. Yllätysten aika ei ole ohi.Sinua arvostetaan, mutta se ei tarkoita, etteikö toimiasi voi ja saa arvostella. Jokainen meistä tekee virheitä ja meidän suuruutemme mitataan niiden korjaamisella.Tee loppuviikkoa varten uusi suunnitelma, sillä odottamaton onnenpotku sotkee kaiken vanhan. Tunnetko, miten ilmassa on jotain taianomaista?Jos kesä on kuivannut alkukesänkin aikana kastelemansa, niin kyllä se vieläkin sen tekee. Luottavaisuus on päivän tärkeä sana, jolla pääset pitkälle.Aika siis kuluu nopeammin kuin osasit aavistaakaan: Toinen mahdollisuus on, että kellot edistävät sinun kohdallasi. Paniikkiin ei silti ole syytä. Tarkista vain aikataulusi.Sydämesi lyö tiheämmin kuin aikoihin? Voiko kyse olla erään ajattelemisesta vai tekeeekö vain mielikuvituksesi tepposia? Ilmassa on muutosta, mikä vaatii sinulta kannanottoa.