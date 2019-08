Horoskooppi

Horoskooppi 13.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos viikonvaihde tuntui kuin syksyn harjoitusleiriltä, niin voit nyt rauhoittua. Olet voimistunut tähänastisen kesän aikana niin, että pystyt jatkamaan kesää vielä kuun loppuun.Into ja ilo ovat viikon alun avainsanoja. Tämä viikko voi aloittaa uuden matkan, jos vain pidät nyt aistisi avoinna ja kuuntelet sydämesikin ääntä.Rauhoitu. Kiirettä ei ole, sillä päivässä riittää valoa ja kellossa tunteja. Olet saavuttamassa hyvän vaiheen, jota ei ole syytä hermoiluilla pilata.Perheasioiden pulmat nousevat esiin, joten ne on nyt parasta käsitellä pois päiväjärjestyksestä. Aloita ensin niistä “parasta ennen meni jo”-asioista ja jatka sitten muilla.Kuuntele ystävääsi, jonka huolet eivät ole nyt pinnassa, mutta jotka havaitset, kun olet tarkkana. Sen jälkeen voi kertoa omista asioistasi.Joko uskot, että eräs ovi pysyy kiinni hamaan tulevaan ssti? Älä siis turhaan kisko sen kahvasta tai kolkuta. Sinua odottavat aivan uudet ovet.Osaatko arvostaa tätä hetkeä ja arkea, jossa elät? Oletpa nyt töissä tai lomalla, niin jokaiseen hetkeen sisältyy koko elämä eikä sitä kannata välinpitämättömyydellä hukata.Eteneminen tapahtuu parhaiten askel kerrallaan. Edistystä ei kannata yrittääkään mitata hetki hetkeltä vaan sopivin väliajoin. Ja ne väliajat ovat sinun itsesi määrättävissä.Eräs keskustelu panee sinut muuttamaan ajatuksiasi. Alat ymmärtää, mihin kaikkeen sinulla on mahdollisuuksia, kun vain uskaltaudut matkaan.Et ole kellon orja, mutta silti sinun on huomioitava ajat, jolloin jotain on saatava valmiiksi. Osana ihmisyhteisöä sinulla on myös velvollisuuksia.Kesään kuuluvat niin kärpäset kuin pienet flunssatkin. Ota kaikki pakettiin kuuluvana kokonaisuutena, niin pääset kaikesta paljon helpommalla.Sinua koeteltiin viime viikon lopulla, mutta nyt kaikki vaivat alkavat helpottaa ja voit taas luoda luottavaisen katseeen tulevaan.