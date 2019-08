Horoskooppi

Horoskooppi 12.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Viikon alku on häiriöaltista, mutta onneksi tuo rintama siirtyy nopeasti eteenpäin. Kestämällä tämän maanantain, sinä olet selättänyt viikon hankalimman päivän.Ystävän ajattelemattomuuden anteeksiantaminen on vaikeaa – joskus miltei ylivoimaista, mutta silti se on vain tehtävä. Vedä henkeä ja tee se.Sinun on oikeasti ilmaistava, miten aiot toimia tietyn asian suhteen. Kyse ei ole mistään juonipaljastuksesta vaan normaalista ennakoinnista, joka helpottaa kaikkien elämää.Kaavi jostain jäitä hattuun ja rauhoitu! Hermostuneisuudella et nyt voita mitään, sillä elämän valttikorteilla ei pelata miten sattuu.Olet vaarassa joutua kahden ihmisen kiistan välikappaleeksi. Vetäydy hyvissä ajoin taka-alalle ja pysyttele siellä niin kauan kunnes pöly laskeutuu.Ruoste ei lepää eikä vierivä kivi sammaloidu. Nuo kaksi saman asian eri puolta kannustavat sinua pysyttelemään valppaana samalla, kun tarmolla rakennat tulevaisuuttasi.Toimeliaisuutesi alkaa saavuttaa merkittäviä tasoja, ja rupeat tekemään elämässäsi uudistuksia, jollaisiin et toden totta ole aiemmin rohjennut. Hyvä sinä!Pikkuasiat nousevat harmittamaan turhan paljon. Yritä siis nousta arjen ja tämän hetken yläpuolelle suorittamaan elämän suhteellisuusarviointia.Nyt tarvitaan enemmän harkintaa kuin olet tullut ajatelleeksi. Sinusta tuntuu, että jaksat vaikka mitä, mutta silti uupumus voi vaikuttaa ratkaisujen sisältöön.Ystäväsi suunnittelee varsin kummallista asiaa. Tarkista kuitenkin ajatuksiasi ja kuuntele hänen perustelujaan. Sieltä saattaa sittenkin löytyä järkeä.Säästäväisyys on sinulle siunattu kirosana. Toisaalta pidät kaiken aikaa kukkaronnyörejä tiukalla, mutta ajoittain mieleen iskee vimma, joka yrittää kiskoa hunningolle.Ongelma oli muka ratkaisematon, mutta sitten tuli eräs, joka esitteli aivan viattomana siihen parhaan ratkaisun ikinä. Kiittäminen olkoon ylitsevuotavaa.