Horoskooppi

Horoskooppi 10.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Muistat omia kouluvuosiasi ja kesäloman päättymisen tunnelmia. Juhlista ystävien kanssa sitä, että nekin ajat ovat onnellisesti takana.Yhteisymmärryksen saavuttaminen ystävän kanssa on nyt todella tärkeää. Jättäkää kaikki muu ja hiokaa juttu kuntoon jo ennen uuden viikon alkua.Se rasittava asia on nyt hoidettava, satoi tai paistoi. Jos jätät sen roikkumaan ensi viikkoon, sinun viikonloppusi menee kuitenkin pilalle. Ole siis jälleen kerran järkevä.Eräs tuntuu epäilevän tunteittesi aitoutta. Vaativa tehtäväsi on saada hänen mielensä muutettua. Ja siinä rehellisyys on kaiken a ja o.Jos homma sujuu kuin tanssi, niin liu’u rauhassa elämän parketilla. Sellaiset hetket ovat niin harvinaisia, että niistä tulee nauttia täysillä.Saat vieraan, jonka käynti mullistaa tunne-elämäsi. Sen jälkeen mikään vanha ei tunnu enää samalta. Peruskallio järähtelee sydämesi tahdissa.Toisten mielestä sinun suunnitelmasi ei ole kovin kummoinen, vaikka itse siitä mielestäsi perustellustikin intoilet. Älä silti lannistu. Luota itseesi.Mieti, mikä eräässä sinua niin viehättää. Mikään ei muutu, mutta tuollainen tunnetutkailu on miltei hauskinta, mitä mielessään voi suviviikonvaihteessa tehdä.Sinulla on paljon ajatuksia, mutta riittävätkö voimasi niiden toteuttamiseen. Punnitse mahdollisuutesi ja rupea sitten heti töihin.Välikohtaus johtaa erään ihmissuhteen aivan uusiin ulottuvuuksiin. Sellaista ei toki sovi toistaa, mutta tässä tilanteessa se on parasta aikoihin.Sinun on annettava vastaus tiettyyn kysymykseen. Tee se tahdikkaasti, mutta harkiten, sillä tuosta vastauksesta riippuu niin paljon sinun tulevaisuutesi.Yrität muuttaa työtapojasi, mutta se onkin odottamattoman vaikeaa. Älä silti lannistu, sillä tähtäimesi on pitkällä ja onnistumisen mahdollisuudet suuret.