Horoskooppi

Horoskooppi 09.08.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kauneutta on hyvä etsiä ja hakea jopa itseisarvoisesti. Tunnet itsekin, miten jo tuo pelkkä hakuprosessi luo hyvänolontunnetta.Tilaisuus tekee varkaan, mutta harkitse tarkoin, miten pitkälle voit mennä joutumatta erään kanssa hankalaan vaaravyöhykkeeseen.Kun nyt myönnät tekemäsi virheen, niin sen lisäksi, että teet oikein, sinä saat myös roppakaupalla sympatiapisteitä, joita tarvitaan aina.Tunnut olevan taloudellisessa noususuhdanteessa, minkä vaikutus kaikkeen sinun elämässäsi on suurta. Ratkaisujen teko helpottuu nyt merkittävästi.Tekemääsi ehdotusta vastustetaan yllättävän voimakkaasti. Älä välitä siitä vaan yritä puskea asiaa läpi. Kompromissin aika tulee sitten, jos ja kun on tullakseen.Eräs sanoo tarkoittavansa vain sinun parastasi, mutta todistustaakka on kyllä hänellä. Vaadi selvät todisteet ennen kuin suostut mihinkään.Kuulet sivullisilta kaikenlaisia huomautuksia. Niiden kanssa on turha lähteä leikkimään vaan anna kapisten koirien haukkua, kun karavaanisi kulkee.Älä ole jääräpäinen; jos sinua väsyttää, niin lisää lepoa. Kyse voi olla erityisestä vaiheesta tai sitten ikä muuttaa unentarvetta, mutta tärkeää on kuunnella elimistöä.Tee tarkat suunnitelmat ja laskelmat, niin vältyt ikäviltä yllätyksiltä. Se antaa sinulle myös hyvät neuvottelumahdollisuudet tulevaisuudessa.Epäilit erään sanomisia, mikä oli aivan turhaa. Pyydä anteeksi ja lähde jatkossa siitä, että hän todella on vilpittömästi puolellasi.Tähtäät menestykseen, mutta sitä ei kyllä saavuteta laiskuudella vaan täydellisellä työpanoksella. Mieti, oletko siihen valmis, ja jos olet, niin anna mennä.Sinulla on tähän asti ollut hyvin periaatteellinen linja eikä siitä kyllä pitäisi olla mitään syytä nytkään poiketa. Ole kuitenkin avoin uudelle.