Horoskooppi

Horoskooppi 8.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Olosuhteiden yllättävä muutos tekee loppuviikostasi todella mielenkiintoisen. Vanhat aikataulut eivät ole enää voimassa vaan elämä kulkee ja puksuttaa uutta tahtia.Sinun on yllättävän helppo kääriä hihat ja ryhtyä tositoimiin. Aikailla ei enää kannata, sillä toiset ovat jo täydessä touhussa.Sopivaa varovaisuutta noudattaen ohitatte erään kanssa pahan ihmissuhdekarikon. Se vaatii alitajuista yhteistyötä, vaikka sinä tässä asiassa oletkin peräsimen haltija.Tunnelma on jo jonkin aikaa uhannut painua matalalle. Mieti, mitkä olisivat lempeät ja pakottomat keinot sen pitämiseksi korkealla.Ystäväsi suunnittelee muutoksia, jotka osuvat kannaltasi varsin huonoon aikaan. Kerro hänelle varovasti asiasta, ja miettikää vaihtoehtoja.Onnekas päähänpisto tekee koko loppuviikosta ihmeellisen sädehtivän. Sattumaa ei voi kopioida eikä tilanteita varastoida joten nauti tässä ja nyt.Sinua yritetään saada mukaan suunnitelmaan, johon et usko. Pidä se mielessä, sillä houkuttelua ja lirkuttelua riittää enemmän kuin tarpeeksi.Voi olla, että olet menettänyt pelin erään suhteen. Jos tulet todella siihen tulokseen vakaan harkinnan jälkeen, niin vetäydy jatkosta hyvän sään aikana.Sinulle tarjotaan kosolti uusia tehtäviä. Toki tarvitset rahaa, mutta sinulla on jo nyt aika tavalla puuhaa, joten ole varovainen.Viepikö tämä tie, jolla olet, sinut onnelaan vai onko syytä valita jokin toinen? Sinulla on vielä hyvää aikaa pohtia runollisesti reitin vaihtoa.Olet kuunnellut erään palopuheita jo niin kauan, että alat tajuta niiden olevan pelkkää sanahelinää. Mieti, miten esität asian hänelle kauniisti.Niskaasi kaatuu ylimääräistä iloa niin paljon, että se keventää elämääsi. Ota nyt kesän viime kuukaudesta kaikki irti, sillä syksy tuo omat ilot tullessaan.