Horoskooppi 7.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Lähdet nousemaan puuhun väärällä taktiikalla. Se ei onnistu, mutta ei vika ole varsinaisesti sinussa vaan valitsemassasi taktiikassa, jota muuttamalla kaikki luonnistuu.Tahdot niin kovasti tavoitella kuuta taivaalta antaaksesi sen eräälle, mutta kuu on todella kaukana. Mieti realistisempia vaihtoehtoja, mutta säilytä ajatus.Tiedät, mikä on välttämätöntä. Tee siis se ensin. Sen jälkeen kaikki muu on sopivan mukavaa bonusta. Sitä paitsi välttämättömän jälkeinen rentoutuminen antaa lisäpotkua.Eräs aavistaa tunteesi, joten nyt jos koskaan on myös syytä toimia. Avauksesta ei jaeta tyylipisteitä, sillä hän on jo altis kuulemaan sinulta edes jotain.Iloitse kaikesta hyvästä, mitä sinulla on. Maailmassa on kaikenlaista väärää ja ikävää, mutta siitä huolimatta elämä kantaa – ja antaa toivoa yksilön merkityksestä.Tavoitteesi on asetettu ja tässä tulee universumin tärkeä viesti: pure hammasta ja pyri päämäärääsi. Muutoksen tuulet saattavat helpottaa hetkeksi painetta.Hylkää nyt apupyörät ja ala painaa. Olet harjoitellut jo niin kauan, että homma sujuu vaikka unessa. Sitä paitsi onni suosii usein hyvin harjoitelluttakin.Vääryys vaatii korjaamista, mutta millaista liikettä eräs sinulta oikein odottaa? Nöyristelyyn ei pidä mennä, joten lopullinen totuus on jossain puolimatkassa.Suojelusenkelisi oli jonkin aikaa kovin työllistetty, mutta nyt on onneksi rauhallisempaa. Ajattele ja harkitse silti kaikkea ennen kuin sukellat arjen syövereihin.Eräs ihminen on loukannut sinua ja kestää jonkin aikaa ennen kuin pystyt antamaan hänelle edes jollain tavalla anteeksi. Älä hakeudu anteeksipyyntöön vaan anna ajan parantaa.Joskus päivä on pitkä aika, toisinaan viikko lennähtää käsistäsi kuin voikukan hahtuva. Yhtä kaikki hetkistä ja ajasta on kiva pitää kiinni.Rohkaiset ja kannustat toisia esimerkilläsi, vaikka kiitosta ei toimistasi herukaan. Silti arkesi olisi entistä antoisampi, jos saisit tuon tiedon kotiutumaan sydämeesi.