Horoskooppi

Horoskooppi 6.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Lapset riitelevät tulisesti, mutta tekevät seuraavassa hetkessä sovun ja leikkivät kuin ei mitään. Aikuisten kanssa on toisin. Yritä oppia, että vain asiat riitelevät.Olet varsinainen ideasampo, jonka antimista moni saa olla kiitollinen. Kiitä kiitoksista, mutta älä toden totta ylpisty vaan pidä vanha, nöyrä asenteesi.Pidä nyt katse tiukasti päämäärässä. Joskus nimittäin todella käy niin, että luja tahto vie läpi harmaan kiven. Lepää vasta, kun olet saavuttanut toisten epäilemän maalin.Nauti luontoäidin ilmaisannista, jonka suoman energiaosingon voimasta jaksat pitkälle syksyyn. Muista silti täydennä sopivin ajoin varastojasi.Se, mitä et voi muuttaa, on vain jätettävä rauhaan. Hyväksymällä tosiasiat sinä saavutat rauhan, mikä puolestaan antaa voimia toisille alueille.Saat pian vastauksen moniin kysymyksiin. Selvitä kaikki ne asiat juurta jaksaen ennen kuin rupeat esittämään uusia kysymyksiä. Puhtaalta pöydältä on aina hauskempi jatkaa.Sitkeyttäsi ihaillaan. Peräänantamattomuus on hyve, joka yllättää itsesikin, sillä olethan omasta ja ystäväsi mielestä ainakin osittain patalaiska.Tietoisuus siitä, että olet toiminut hankalassa tilanteessa hyvin rehellisesti, tuo ihmeellisen rauhantilan. Jos puhtaus on puoli ruokaa, niin kyllä rehellisyyskin maan perii.Toiset eivät tiedä, millaisesta hetteiköstä olet tämänhetkiseen tilanteeseen kohonnut. Eikä sitä tarvitse maailmalle niin toitottaakaan. Tärkeintä on nyt ilo.Energiatasosi on noussut niin, että pääset pian aloittamaan uusien ajatustesi toteuttamisen. Iloitse siitä ja kiitä niitä, jotka eivät sinua vaikeana hetkenä hylänneet.Pidä sinä itsesi aikuisena, kun tuntuu siltä, että eräs on tuittuiluineen kaikkea muuta. Hermojen säilyttäminen nyt sataa myöhemmin laariisi pelkkää hyvää.Eräs on antanut sinulle tukensa hankalassa paikassa. Ei sinun tarvitse häntä mielistelemään ruveta, mutta kiitos tietää silti paikkansa.