Horoskooppi

Horoskooppi 5.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Siirryt yllättävän notkeasti uuteen ajanjaksoon elämässäsi. Etene rauhallisesti ja vältä ensi alkuun uusia avauksia ennen kuin uutuudenjäykkyys on kadonnut.Mieti vielä kerran, mitä haluat. Olet pääsemässä jyvälle eräästä elämääsi vaikuttavasta isosta asiasta, mutta onko se vielä riittävä? Se jää sinun pikaiseen pohdintaasi.Olet tehnyt itsellesi järkevän toimintasuunnitelman. Enää ei puutu kuin sen toteutuksen aloittaminen. Tiedät hyvin, kenestä asia kiikastaa. Pidä peilikuvallesi puhuttelu.Yllättävä tieto ystäväsi ja erään tuttavasi sukulaisuussuhteesta hämmentää ja herättää myös iloa. Elämä tuo myös usein valoisia yllätyksiä.Saat unelmillesi siivet yllättävän tapahtumaketjun päätteeksi. Nyt jos koskaan kannattaa ottaa riskejä ja tavoitella jopa kuuta taivaalta.Viehätysvoimasi on nousemassa sellaisiin sfääreihin, ettei paremmasta väliä. Olet lemmennuolien radalla, joten joudut katsomaan monia sillä silmällä.Älä kuuntele toisten ohjeita tässä nykytilanteessasi vaan pidä oma linjasi, sillä vain omien voimien avulla sinä voit selvityä vaikean taipaleen alusta.Entäpä, jos nyt rupeaisit tyhjentämään kaappeja vanhasta romusta ja valmistautuisit lempeiden elokuun tuulien puhaltamiseen? Ei lainkaan hassumpi ajatus!Silloin, kun onni kukoistaa, ei kannata takertua jokaiseen pikku murheeseen. Tartu rakkauteen kahdella kädellä ja unohda hetkeksi kaikki muu.Suunnitelmasi ovat nytkähtäneet heti kuun alusta vauhdilla eteenpäin. Ja kun ne nyt ovat liikkeellä, niin ne on myös hyvä saada pikaisesti päätökseen.Valmistaudu huolella alkavaaan matkaan ja mieti monen asian vaihtoehdot etukäteen. Hyvä valmistautuminen on jo puoli matkaa. Loppu sitten onkin silkkaa nautintoa.Emmit vielä päätösten kanssa, sillä et välttämättä vieläkään tiedä, mitä oikein haluat. Nyt olisi kyllä parasta päättää jotain, ettet jää jahkailujesi kanssa yksin.