Horoskooppi 3.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Etpä saanut paljoa enemmän itsestäsi irti keppiä käyttäen. Ota nyt pehmeämmät keinot käyttöön ja hyödynnä porkkanan kannustavat vaikutukset.Sinulla on täysi oikeus syödä ja juoda viikonloppuna mitä tahdot ilman että joku tulee selittämään mitään terveellisyydestä tai lihomisesta.Jos kättä ojentamalla saat onnen takinliepeestä kiinni, niin älä ihmeessä päästä otettasi irtoamaan. Tiedät itse hyvin, kuinka kauan olet sen perässä kulkenut.Älä yritä tietoisesti miellyttää toisia. Laskelmoinnin sijaan keskittyminen vain omaan suoritukseen johtanee siihen, että toisetkin alkavat kiinnostua.Jossittelu ja jahkailu saa nyt riittää. On aika toimia, ja mitä nopeammin tartut tilanteeseen, sitä parempi se on paitsi sinun, myös muidenkin kannalta.Eräs asia vaivaa sinua toden teolla. Vaikket tahtoisikaan puhua siitä toisten kanssa, niin sinun on oman itsesi takia selvitettävä se perin pohjin,Yllätysvierailu tekee viikonlopustasi täydellisen. Muista itsekin, että aina ei kaikkea tarvitse miettiä etukäteen kuukausien päähän.Joudut ystäväsi kanssa kiistaan mitättömältä tuntuvasta asiasta. Siitä huolimatta – tai kenties siitä johtuen – välinne lähenevät entisestään.Onnellinen tunne-elämä tuntui vielä jokin aika sitten miltei mahdottomalta tavoitteelta. Nyt kaikki on toisin ja toivon kipinöitä tuntuu säkenöivän miltei kaikkialla.Sitä, mitä et tiedä, et todellakaan tiedä. Ota asiat nöyrästi vastaan ja myönnä vilpittömästi vääryydet, joita teit erästä kohtaan.Tiedät huonot puolesi, jotka saavat sinut rasittumaan itsestäsi ja jopa inhoamaan itseäsi. Vaan osaatko ja uskallatko yrittää päästä niistä eroon?Kaipaat raikasta tuulta ja jotain uutta niin paljon, että nyt on syytä ruveta suunnittelemaan pikaista matkaa jonnekin, minne kukkaro vain sallii salamamatkat.