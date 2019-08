Horoskooppi

Horoskooppi 2.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinulle syntyy yllättäen erittäin antoisa uusi tuttavuus. Älä vielä varaudu mihinkään, mutta on mahdollista, että ystävyys syventyy ajan mittaan jopa rakkaudeksi.Joudut erään kanssa väittelyihin, jotka saattavat kääntyä jopa myrskyn puolelle. Se, mikä ensi alkuun voi tuntua piinaavalta, voi lopulta muuttua virkistäväksi kokemukseksi.Vältä yliarvioimasta voimiasi. Sinusta on moneen, mutta jossain tapauksessa rajat tulevat sinullekin vastaan. Silti on tärkeää koko ajan ponnistella eteenpäin.Taivaalle ilmaantuu yhteiselämää häiritseviä tekijöitä. Keskustele asioista ystäväsi kanssa, jotta saatte asian mahdollisimman pian ratkaistua.Muista ystävääsi, joka on jossain kaukana. Kirjoita tai soita, Hänkin kaipaa sinua, joten tänään on syytä toimia. Jos sinulla on rahaa, käytä sitä harkiten.Läheisyys tavanomaisessa kanssakäymisessä virkistää. Kaiken ei aina tarvitse olla jotain elämää suurempaa tai tajuntaa räjäyttävää. Kaunis arki on joskus vain parasta.Voit odottaa hyvinkin romanttista kehitystä erityisesti suhteessa Neitsyeen. Ole tarmokas, mutta älä silti mene liioittelemaan yrityksissäsi.Rahatilanteesi mahdollistaa jonkinlaisen sijoittamisen. Keskustele asiasta ystäviesi ja mahdollisesti jonkun asiantuntemusta hallitsevan kanssa.Muistat taas levon merkityksen, kun huomaat jaksavasi niin paljon paremmin nukuttuasi kunnolla. Tao tuo tieto päähäsi untuvatyynyllä.Sopusointu saavuttaa sydämesi suhteessa erääseen. Nauti ja nauttikaa tilanteesta, joka mahdollistaa pidemmänkin aikavälin suunnittelun.Hae jännitystä jostain muualta kuin erästä kiusaamalla. Neuvottele ja keskustele oikeasti ilman ennakkoasenteita kokonaisuus ja kaikkien edut huomioiden.Tunne-elämääsi vakiintuu hetkellisesti rauha ja hiljaisuus. Tuntuu kuin Ruususen unta nukkuva rakkauselämäsikin olisi heräilemässä.