Horoskooppi 1.8.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Etene maltillisesti, mutta määrätietoisesti. Pitämällä nyt hermosi ja sydämesi kurissa, sinä saavutat ne tavoitteet, joita olit tälle kesälle asettanut.Jaa matkakokemuksiasi toisten kanssa vain, jos sinusta todella tuntuu siltä. Välinpitämätön höpötys ei palvele kenenkään etua eikä ole kenellekään iloksi.Suunnitelmasi notkahtavat nyt heti elokuun alussa merkittävästi eteenpäin. Koska olet hyvässä vedossa, sinun puurtamisesi pikemminkin antaa voimia kuin vie niitä.Kaukaa tullut viesti yllättää iloisesti. Muista nyt samalla, että vapauteen sisältyy myös vastuuta ja hellää huolenpitoa toisista.Olet oikeassa, mutta sekään ei oikeuta sinua osoittelemaan liian kärkkäästi toisten virheitä. Etsi sen sijaan heidänkin toimistaan jotain hyvää sanottavaa.Riittääkö se, että toivot parasta eräiden hankkeelle vai onko sinun myös itse työnnettävä kädet saveen? Asia on omantunnonkysymys, jonka saat ratkaista itse.Olet saanut alkukesän aikana todellista suvista tehohoitoa. Onneksi kuuri jatkuu, sillä onhan kesästä vielä yksi kolmannes edessä. Nauti!Sen sijaan, että kysyt, ”pitääkö minun?” voit yrittää kysymystä ”milloin minä saan?”. Asenne-ero on merkittävä ja mitä miellyttävin.Nopeiden muutosten aika alkaa olla ohi. Nauti tovi tyynestä tilanteesta ja valmistaudu henkiseen arkeen, josta ei kuitenkaan tule harmaa.Asiat alkavat nyt luistaa toiveittesi mukaan. Tosiasioiden hyväksyminen on nyt tärkeää, sillä et todellakaan voi muuta. Sen jälkeen saat muutenkin rauhan.Ystäväsi tuntuu olevan kuin uudelleensyntynyt. Utele syytä hänen virkeyteensä ja rupea omaksumaan samoja ajatuksia ja tapoja.Kotisi ei voi olla mikään museo. Se, mitä et nyt tarvitse, saakoon sijansa ullakolta tai kierrätyksestä. Sinä kaipaat kipeästi tilaa elämälle.