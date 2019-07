Horoskooppi

Horoskooppi 31.7.2019.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Anna tunnekuohujen tulla. Niitä tulee ja menee. Itse asiassa ne ovat hyvä tunnusmerkki siitä, että sinä olet väkevästi elossa ja mukana maailman menossa.Huomaatko, miten aistisi valpastuvat, kun rupeat setvimään omia tai jopa toistenkin ihmissuhteita? Sisäinen äänesi voimistuu ja rupeat jopa uskomaan sen viittauksia.Rakkauselämäsi kannalta tämä kuunvaihde osuu oivalliseen ajankohtaan. Nyt on suloista herkutella herkkien hetkien parissa ja nauttia entisten ihanista muistoista.Viisautta ei ole kuunnella kaikkea aikaa eräiden valmisteluja. Hoida sinä omaa tonttiasi ja viljele omaa puutarhaasi. Kun aika on kypsä, olet sinäkin valmis.Vieläkö aiot kasata kaikkea vai joko olisi aika ryhtyä jakamaan sinulle kertyneitä onnen ja ilon hippusia myös lähipiirillesi? Päätös on sinun.Huomaa, miten pieni ajatuksen kipinä sytyttää mielikuvituksesi ihanaan roihuun. Sydämen vapaapalokunnalle kannattaa antaa vapaapäivä.Kuukauden päättyminen ei merkitse tämän ihastuttavan elämäsi jakson päättymistä. Päivämäärät ovat vain numeroita paperilla. Kesäiset päätöksesi ovat nyt avainasemassa.Toisten mielipiteitä voi kuunnella ja niihin voi suhtautua kunnioittavasti. Sinulla on kuitenkin oma agendasi noudatettavana, ja siinä asiassa sinä olet valtias.On tärkeää miettiä, mitä sinä todella haluat. Romantiikan alueella valttikortit ovat käsissäsi niin, että pystyt esittämään uskaliaitakin toivomuksia.Ei kannata sotkea kahta tyystin erilaista asiaa keskenään. Selvyyden vuoksi sinun on nyt hyvä laittaa toinen juttu lepäämään, kun toinen nousee väkisin etusijalle.Raha-asiasi ovat vaatineet jo pitkään tärkeiden johtopäätösten tekoa. Tunnet nyt olevasi valmis ratkaisuihin, jotka vievät sinut syvälle onnen maahan.Ajankohdasta ei kannata välittää. Sen sijaan on hyvä huomata, kuinka olet kypsynyt ottamaan vastaan sen onnen paketin, jota universumi on sinua varten valmistanut.