Horoskooppi

Horoskooppi 30.07.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Erilaiset lähtökohdat eivät muuta asiaa: sinä olet erään kanssa nyt samassa tilanteessa ja teidän kilpailunne etenee tässä ja nyt. Unohda siis muu ja keskity olennaiseen.Nyt ei kannata haaskata aikaansa haahuilemiseen ja turhuuksien hakemiseen. Sinulla ei ole varaa ylimääräisiin kuluihin vaan nyt on toimittava tiukalla budjetilla.Kuuntele, mitä toisilla on sanottavana ennen kuin rupeat itse toimimaan. Saatat saada mitä tärkeimpiä vinkkejä tai suoranaisia ohjeita. Äläkä sitten hosu!Ystäväsi tietää odottaa sinulta paljon enemmän kuin mihin olet tähän asti varautunut. Loppukesän onni on nyt kiinni sinun tämänhetkisestä ahkeruudestasi.Arvota oma aikasi ja rupea sen jälkeen myymään sitä käypään hintaan. Oikeasti sinun pitää lähteä siitä, että kaikilla sinunkin toimillasi on jonkinlainen merkitys ja arvo.Ystäväsi palaa usein suhdettanne hiertäviin pieniin yksityiskohtiin. Jonkin aikaa sinä voit suhtautua asiaan olankohautuksella, mutta sitten vikoihin pitää tarttua.Jos todella haluat oppia tuntemaan erään, niin ole hiljaa ja kuuntele, mitä hän sanoo sekä ääneen että mitä pystyt sitten lukemaan hiljaisuudesta ja rivien välistä.Yllätyt erään muutostahdista. Jos itsestäsi siltä tuntuu, niin voit hyvin jatkaa itse entistä rataa – jopa muuttumatta, mutta se voi alkaa tuntua pian raskaalta.Älä turhaan pelkää hiljaisuutta ja taukoja. Ne ovat tärkeitä osia elämän kokonaisuudessa. Osoitat suurta rohkeutta opettelemalla vaikenemaan viisaasti.Tee päätös, että sisustat kotisi uudestaan. Sinun ei tarvitse välttämättä hankkia suuria uusia asioita, mutta sen sijaan punnitse, mitä kaikkea vanhaa tahdot säilyttää.Sinunkin vuorokaudessasi on vain 24 tuntia. Sen tosiasian hyväksyminen voi muuttaa näkemystäsi monesta asiasta. Ainakin se saa sinut arvostamaan yksittäisiä hetkiä.Jos kerran olet tehnyt laihdutuspäätöksen, sinun tulee suhtautua asiaan tiukasti. Itseltäsi sinun tulee pystyä vaatimaan paljon enemmän kuin toisilta.