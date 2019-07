Horoskooppi

Horoskooppi 29.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sopusoinnun ja harmonian hakeminen erään kanssa on vaikeaa. Ennen kuin luovutat, niin yritä vielä rauhallisesti ilman paineita. Tehkää sen jälkeen tarvittavat johtopäätökset.Nyt on hyvä suunnitella investointia tulevaan. Tee se rahavarojesi mukaan eli tärkeintä tässä on tulevaisuudenusko ja ne mahdollisuudet, joita sitoutuminen luo.Neuvottele ja keskustele ystäväsi kanssa yhteisistä intresseistänne. On tärkeää, että kumpikin tuntee olevansa tasavertaisesti mukana.Onneen luottamisen ei pitäisi kuulua raha-asioihin. Ota tosiasiat tosiasioina ja lähde niiden pohjalta tekemään suunnitelmia ja pidä suu säkkiä myöten.Taivaalle ilmaantuu yhteiselämä häiritseviä tekijöitä. Vaikenemalla niitä ei saa tukahdutettua. Vain syvällinen keskustelu voi saattaa asiat todella kuntoon.Sinulla on asioita, jotka on vain tehtävä, oli sitten kesä tai talvi. Hoida siis velvollisuutesi ennen kuin kiidät taas kesäheinikkoon.Sopusointu on oikeasti tärkeintä. Tunteet saattavat olla toisinaan jopa laimeita ja valjuja, mutta teidän kannattaa ystäväsi kanssa miettiä, mitä todella tahdotte yhdessäololta.Antoisa uusi tuttavuus alkaa syventyä joksikin muuksi. Siitä tuntuu tulevan pitkäaikainen ja kumpaakin tyydyttävä. Eikä enempää totisesti voisi vaatia.Katso, ettei temperamenttisi vain ole aiheuttamassa ristiriitoja ympäristösi kanssa. Sen muuttaminen voi olla vaikeaa, mutta jossain tilanteessa jopa välttämätöntä.Muista oikeasti unen ja levon merkitys, vaikka lämpimät kesäillat ja –yöt rohkaisevatkin toisenlaiseen käyttäytymiseen. Kohtuus kaikessa, tiesi jo vanha kansa.Mielestäsi eräs valittaa aiheettomasti, sillä sinähän yrität kaikkesi tilanteen eteen. Toisaalta erimielisyys asiasta kertoo jo jotain.Venus ilmaantuu yllättäen taivaasi hallitsijaksi. Se hämmentää sinua, sillä olethan kulkenut jo varsin kauan ilman romantiikan aiheuttamaa yllätyksellisyyttä.