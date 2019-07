Horoskooppi

Horoskooppi 27.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kovalevysi tallennuskapasiteetti on lujilla. Sen vuoksi on tärkeää ottaa tämä viikonloppu rennosti ja olla lastaamatta siihen muuta kuin mukavia asioita.Ajankäyttösi ärsyttää sinua. Keskustele asiasta ystäviesi kanssa, jotta kuulisit paitsi toisia mielipiteitä, myös sitä, miten toiset omaa aikaansa kuluttavat.Estä ystävääsi tekemästä jättityhmyyttä. Keskustele ainakin hänen kanssaan kokonaistilanteesta, jotta hän saa käsityksen huolestumisesi taustasta.Suhtaudu harkiten u-käännökseen, jota olet elämässäsi tekemässä. Sellaisessa on vaaransa, mutta toisaalta elät vain kerran. Siitä se lähtee.Vaadit toisilta vastuuntuntoa, mutta itse käyttäydyt kuin keväällä niitylle laskettu vasikka. Kenellekö tässä pitäisi vaatia käyttäytymiskoulutusta?Yritä nähdä ystäväsi heikkoudet humoristisessa valossa. Ei elämä oikeasti niin vakava asia ole, etteikö siitä jotain kuplivaa voisi löytyä.Et voi ratkoa liikaa asioita ystäväsi puolesta. Hänen on saatava kokea epäonnistumisten tuska ja niiden alhosta poispääsemisen riemu. Sinun tehtäväsi on olla tukena.Tuntuuko kuin tavoite, johon olet pyrkimässä, häämöttäisi vain koko ajan horisontissa niin, ettei se lähestyisi lainkaan? Tarvitset rohkaisevaa viikonloppuseuraa ystävistä.Joudut turhan usein varastamaan itsellesi omia hetkiä muiden töiden keskeltä. Se rasittaa, mutta mistä löytyy vaihtoehtoinen todellisuus toimia toisin?Yritä pysytellä selvillä menoistasi ja tuloistasi, jottet joutuisi talouskurimukseen. Sitä paitsi sillä tavalla sinulle saattaa vapautua odottamattomia juhlimisen paikkoja.Olet ennenkin ottanut riskejä, jotka ovat osoittautuneet onnistuneiksi. Nyt on syytä suurempaan varovaisuuteen, sillä perustilanteesi on muuttunut.Muista, että kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Kokeile pyytää seuraksesi joku, jota et välttämättä tunne edes kovin hyvin. Pieni jännitys ei johda katastrofiin.