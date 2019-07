Horoskooppi

Horoskooppi 26.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Asiasi sujuvat mallikkaasti, kunhan annat kaiken tapahtua kuin itsestään. Viikonloppu alkaa odottamattomalla ilon ilotulituksella, jollaista et ole ennen nähnyt.Tulkitset eräiden puheita eri tavalla kuin he itse, mikä aiheuttaa kärhämää. Mikään ei tahdo edetä, ennen kuin pääsette termeistä yksimielisyyteen.Vältä nyt turhia riskejä äläkä lähde tekemään mitään, mitä isoäitisi ei olisi tehnyt. Ehdit kyllä vielä syksylläkin tolkulliseen riskiottoon.Entäpä, jos kiireesi ei johdukaan siitä, että et osaa järjestellä asioita vaan siitä, että olet kasannut itsellesi aivan liian paljon tehtävää? Mieti asiaa.Mukava houkutus odottaa nurkan takana. Sitä varten on hyvä panna rahoja syrjään, jotta voit kohdata houkutuksen huolettomammin mielin.Rahalla saa, ja hevosella pääsee. Taloudellinen tilanteesi kääntyy ainakin hetkiseksi siihen suuntaan, että alituiset rahahuolet ovat vain muisto.Kaipuu erään ihmisen läsnäolosta saa sinut tekemään mielestäsi noloja juttuja. Älä häpeä sitä, kun se kerran on paras keino saavuttaa ilo arkeen.Hetkeen tarttuminen tarkoittaa tänään sitä, että sinulla ei ole nyt muuta kuin tämä perjantaipäivä. Torstaita ei enää muistella ja lauantai on kaukana. Anna palaa.Pelot hidastavat menoa. Kuuntele sydäntäsi ja ajattele myös järjellä. Sinulla ei oikeasti ole mitään pelättävää, vaikka laukkaava mielikuvituksesi mitä sanoisi.Sinulle tarjoutuu tilaisuus tehdä hyvää eräälle ihmiselle. Älä jätä sitä tilaisuutta käyttämättä, jottei sinun tarvitse katua asiaa loppuelämäsi ajan.Olet esimerkkinä monelle, vaikka useasti olisitkin vaipumassa itsesi vähättelyn hetteikköön. Lähde siitä, että kehut itseäsi edes kerran päivässä.Sinua syytetään muutosvastarinnasta, mutta oletko vain terveellä tavalla epäluuloinen? Rohkeutesi viehättää monia, vaikket itse tahtoisikaan sitä uskoa.