Horoskooppi

Horoskooppi 25.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Työtä ja puuhaa riittää vielä, mutta jokainen huomaa, etteivät ponnistelusi ole olleet turhia. Sadonkorjuun aika lähenee: ole valmis hyvän varastointiin.Hyvä omatunto antaa erinomaiset yöunet. Muista ystäväsi antama esimerkki ja noudata sitä: olet sen jälkeen aina aikaasi edellä.Vertaat itseäsi toisiin, ja sinulla on heihin verrattuna paljon enemmän tehtävää. Valittamisen sijasta voisit tarttua ensimmäiseen urakkaan ja hoitaa sen pois. Heti helpottaa.Ilmassa on kiehtovaa värinää. Lähes kaikki ihmiset näyttävät siltä kuin heihin kätkeytyisi jokin suurempi salaisuus. Anna tuon ilmepiirin kietoa sinutkin syleilyynsä.Varo eräiden negatiivisuuden tarttumista sinuun. Oikeasti sinulla ei olisi mitään syytä vaipua valitusten alhoon. Muotikaan ei ole peruste pessimismille.Suoritat pieniä urotekoja kuin unessa. Se olet sinä, joka ne teet, vaikket sitä tahtoisikaan uskoa. Ja opettele ottamaan kiitokset vastaan nöyränä, mutta sisäisesti ylpeänä.Vihdoinkin elämäsi soljuu kuin kesäinen puro. Nyt on hyvä kohdata vanhoja ystäviä ja vaipua välillä menneiden kesien muistoihin.Olet kokenut ystäväsi kanssa kummankin osalla myötä- ja vastoinkäymisiä, joten tämänviikkoiset tapahtumat eivät onneksi horjuta venettänne. Pian on luvassa tyynempää.Irtaudu hetkiseksi omista pyyteistäsi ja kuuntele toisia. Ajattelemalla ystäväsi tarpeita teet hänelle palveluksen ja saat itsellesikin suurta tyydytystä.Sinua jonkin aikaa huolestuttanut asia ratkeaa onnellisen nopeasti. Samalla tapahtumaketju syventää sinun ja ystäväsi välejä jopa odottamattomankin paljon.Mielipidettäsi kysytään erään tärkeän asian ratkaisemisessa. Ole tarkka äläkä ainakaan vastaa huitaisemalla vaan perustele sisältö ainakin itsellesi.Sinulla on ainakin ollut unelmia, jotka olet hylännyt. Kaiva ne nyt naftaliinista ja katso, vieläkö ne ovat ajankohtaisia. Muista, että koskaan ei ole liian myöhäistä.