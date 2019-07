Horoskooppi

Horoskooppi 24.7.2019

Hetkessä eläminen on oikeasti taitolaji, joka vaatii harjoittelua. Mikäpä muu ajankohta voisi sopia siihen paremmin kuin kaunis kesäpäivä. Siis ei kun toimeen!Pystyt myös pelaamaan korttisi väärin. Tilanteesi on nyt hyvä, mikä edellyttää sinulta tavallista suurempaa tarkkuutta ja huolellisuutta. Vara on viisautta.Rehellinen on oltava, muttei hölmö. Jos tiedät jonkin totuuden satuttavan toista, niin älä ehdoin tahdoin rupea tekemään kiusaa.Ystäväsi tarvitsee plan B:n eli varasuunnitelman. Luonnostele hänelle ehdotus, mutta vaadi, että hän valmistelee jonkinlaisen joka tapauksessa.Onneen ei oikeasti ole oikotietä. Ainakin sinun osaksesi koituu nyt kärsivällisen odottajan osa. Toisaalta sitten se ilo maistuukin kaksin verroin makeammalta.Ymmärrettävästi sinulla on syytä katkeruuteen, mutta tuo tunne uhkaa syödä muut tunteet altaan. Ole siis varovainen ja yritä mieluummin edetä kohti sovintoa.Kyllä maailmaan puhetta mahtuu, mutta tekoja kaivataan sitäkin enemmän. Pohjusta asiasi sanoilla, mutta siirry nopeasti tekoihin, jottei totuus unohtuisi.Etsit tiettyä asiaa, jota et löydä, mutta sen sijaan löydät jotain lähes yhtä arvokasta. Ja mikä parasta: pääset iloitsemaan asiasta uusien ihmisten kanssa.Muistelepa kevään korvilla tekemiäsi kesäsuunnitelmia. Osa niistä on toteutunut, ja loppujen suhteen pääset nyt keskikesän kirivaiheessa lähes valmiiksi.Muutos on väistämätön seuraus tietyistä tapahtumista. Olet sopeutunut siihen, ja nyt toistenkin on seurattava. Rohkaise heitä ja auta voimiesi mukaan.Aika on nyt puolellasi. Käyttämällä sitä säästeliäästi, mutta samalla harkiten, sinä pystyt saavuttamaan merkittäviäkin voittoja.Nyt on levon ja voimien keräämisen hetki. Kun sinulla ei ole mitään pakottavaa tarvetta hirmuiseen raatamiseen, voit hyvin ottaa oikeasti rennosti.