Horoskooppi

Horoskooppi 23.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Joskus on tilanne sellainen, että on otettava riskejä. Toisinaan – kuten nyt – on parasta pitää vain kaiteesta kiinni ja tallustaa portaat rauhassa alas.Eräät saavat pitkän nenän naureskeltuaan sinun ja ystäväsi suhteelle. Erilaisuus on valtaisa voima, josta voi ammentaa niin moneen astiaan.Muistat vasta nyt, miksi päätit vaihtaa keväällä suuntaa. Kertaa vanhan ratkaisun sisin ja voit sen jälkeen keskittyä yksinomaan uuteen.Jotain on nyt todella tehtävä. Et voi antaa erään olla veturi, joka vie sinua ihan minne vain keksii. Pahimmassa tai parhaassa tapauksessa sinun pitää vaihtaa junaa.Salli itsellesi vaeltelu muistojen bulevardilla. Se antaa uskomattomasti energiaa, vaikka hetkittäinen herkistyminen toiselta tuntuukin. Menneitä iloja ei kukaan voi enää viedä.Ajan kulun huomaa paitsi lapsista, myös siitä, että aina on uusi viikonloppu jäänyt taakse. Ajan rattaita ei voi pysäyttää, mutta aktiivinen elämä pitää sinut ajan tasalla.Rehellisyys ja vaatimattomuus ovat arvostettuja hyveitä, vaikka harva sellaisia saavuttaisikin. Maali on silti hyvä pitää aina mielessä.Opettele kesyttämään tuli. Kaikkihan tietävät, että se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Säätele tunteitasi parhaan kykysi mukaan, jotta lämpöä riittäisi pitkälle tulevaankin.Kukaan ei vaadi sinua jättämään asioita kesken. Et tehnyt niin nuorenakaan, niin miksi aikuistuminen merkitsisi asioiden huonontumista?Jos sinulla on kerran itsesi laatima suunnitelma, niin mikset pitäisi siitä kiinni? Luo aikataulu vain nyt sellaiseksi, että ehdit kesästäkin nauttia.Sopeutuminen ei tarkoita alistumista. Jos jokin asia ei aiemmin sytyttänyt, mutta nyt olet siitä – tai hänestä! – liekeissä, niin se voi johtua myös elämästä.Milloin viimeksi tanssit aaumuyöhön? Moni meistä jättää hurjastelut aikaan, jolloin oli muutenkin vauhti päällä. Silti sellainen ei koskaan ole myöhäistä.