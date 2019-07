Horoskooppi

Horoskooppi 22.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sanotaan, että kissa kiitoksella elää, mutta sama pätee myös ihmiseen. Kun sinä kerran tiedät, miten hyvältä kiitoksen saaminen tuntuu, niin jaa niitä aina kun on tilaisuus.Eteesi tulvii pulmakysymyksiä ja ongelmia, jotka selätät helposti kuin polulla kömpivän koppakuoriaisen. Liiallista ylpistymistä voi toki varoa.Eräs ihmissuhteesi selkiytyy kummasti välikohtauksen jälkeen kuin ilma puhdistavan ukkosmyrskyn perästä. Näette nyt molemmat, kuinka tärkeitä olette toisillenne.Hoida tänään pois päiviltä tehtävä, joka on rasittanut mieltäsi jo kauan. Se vapauttaa koko loppuviikon aivan toisenlaisiin tunnelmiin.Olet jo tehnyt alitajunnassa ratkaisusi. Hyvästele nyt siis mennyt ja suuntaa katse tulevaan. Sinulla on vielä paljon annettavaa toisaalla.Sinä tiedät tarkoitustesi aitouden, mutta miten saada toiset niistä vakuuttuneiksi? Siinä on pulma, joka vaarantaa yöunesi. Pyydä ystäväsi mukaan pohtimaan asiaa.Olet nyt sujut erään kanssa. Ota tapahtuneesta oppia ja varo toista kertaa sotkeutumasta hänen kanssaan yhtään mihinkään, Jotkut on hyvä pitää vain hyvänpäiväntuttuina.Sivullisten ajattelemattomuus horjuttaa tasapainoasi, mutta onneksi lähellä olevat ystäväsi auttavat sinua saamaan tilanteen taas hallintaasi.Anna asioiden mennä omaa latuaan. Se on parasta myös sinulle, sillä tämänhetkistä myllerrystä seuraa tyyni jakso–jos tapahtumiin ei liian kovalla kädellä puututa.Käytä viisaasti saamiasi lahjoja. Älä siis vähättele kykyjä, joilla saat toiset näkemään kauneuden ympärillään tai iloitsemaan pienimmistäkin asioista.Sinun on pakko antaa nyt vastaus erääseen kysymykseen. Mieti, mitä olet asiasta aiemmin sanonut ja toimi sitten päättäväisesti, mutta tahdikkaasti.Pidä huolta ystävistäsi. Ei riitä, että olet siinä passiivisesti olemassa. Ajatusten ohella tarvitaan myös tekoja.