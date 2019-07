Horoskooppi

Horoskooppi 20.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Makeaa on hyvä maistella, mutta älä tee sitä liian usein. Herkkyytesi herkuille kärsii, jos herkkuhetkestä tulee arkea. Vai tuleeko harmaasta arjesta silloin juhlaa?Kesäisen sään aiheuttamat häiriöt ovat mahdollisia, mutta sopivaa varovaisuutta noudattaen ne on helppo sivuuttaa. Päivänpaistetta riittää pitkälle.Suunnitelmia on hauska tehdä, vaikka niiden toteutumisen kanssa saattaakin käydä niin tai näin. Ja hyvin haaveiltu on toteutunut jo ainakin sinun unelmissasi.Nyt suurempi säästäväisyys takaa sinulle lokoisan loppukesän. Pane hetkeksi suu säkkiä myöten, jotta saat herkutella myöhemmin elämän pitopöydästä.Joidenkin mielestä suunnitelmasi on kehno ja toteuttamiskelvoton. Älä usko heitä vaan jatka omaa tietäsi. Itseluottamuksesi kohentuu samalla.Tunne-elämäsi hermostuneisuus yrittää sotkea suunnitelmiasi erään suhteen. Kuuntele siis järjen ääntä ja istu alas hetkeksi, jotta asiat rauhoittuvat.Nyt on hyvä pysytellä taka-alalla ja välttää sekaantumista eräiden asioihin. Voit nimittäin joutua kahden riidassa molempien osapuolien tulituksen kohteeksi.Valmistaudu siihen, että eräs kutsuu sinut lyhyellä varoitusajalla luokseen. Älä silti kökötä sohvan reunalla odottaen vaan elä tavallissti, mutta aistit valppaina.Kuuntele sivullisten mielipiteitä, sillä niihin kätkeytyy yllättävän hienoja oivalluksia ja ennen muuta ideoita, joita pystyt omassa elämässäsi toteuttamaan.Anna ystävällesi anteeksi hänen tekemänsä erehdys. Kyse on enemmänkin ajattelemattomuudesta kuin siitä, etteikö hän pitäisi sinusta. Kiität vielä tätä neuvoa.Pidä itsesi kurissa äläkä lähde juoksemaan joka kerta, kn puhelin piippaa viestin tulleeksi. Sinulla on hyvä olla omakin elämä kaiken muun ohessa.Ystäväsi kaipaa yhteisiä rauhallisia hetkiä sinun kanssasi. Sysää siis kiireet nurkkaan ja etsi sopivia taukoja aherruksestasi. Moni puuha joutaakin jäädä ensi viikkoon.