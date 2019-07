Horoskooppi

Horoskooppi 19.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vaihda suuntaa. Huomaathan itsekin, että olet kulkenut oikeasti väärään suuntaan jo jonkin aikaa. Moiti ystäviäsi vähintäänkin valppauden puutteesta.Ole järkevä ja aikuinen ja myönnä, että olet menettänyt pelin erään suhteen. Oikeasti nyt on aika rakentaa uusi taistelutanner, sillä iloista valloitettavaa riittää.Sinulle tarjotaan uusia tehtäviä, mutta katsopa ensin, miten paljon sinulla on vanhoja tekemättä. Älä siis ahnehdi työtä enemmän kuin kätesi kantavat.Entäpä, jos myöntäisit avoimesti tekemäsi virheen, niin pääsisit hyvin tekemään tarvittavia muutoksia? Salaa korjaillusta syntyy helposti huonoa jälkeä.Oman talouden noususuhdanne valaa luottamusta syksyyn ja häivyttää kaikki mahdolliset pilvet taivaaltasi. Paistattele ja nauti täysin siemauksin kaikesta.Nyt on hyvä jatkaa kuljetulla tiellä ja noudattaa sitä politiikkaa, joka on vienyt sinut näinkin pitkälle. Voittavan joukkueen muuttaminen ei olisi hyväksi.Epäilit erään ihmisen puheita, mitä on syytä pyytää anteeksi niiltä, joille asian kerroit. Osaat jatkossa olla myös entistä tarkempi huhujen levittämisessä.Jos teet tarkat suunnitelmat taloutesi pitämisestä, niin pystyt säästöjen jälkeen myös käyttämään rahojasi rennommin kuin pitkiin aikoihin.Tiedä, missä raja kulkee. Et voi hyppiä sinne sun tänne ilman seuraamuksia. Kiität ystävääsi vielä monta kertaa hänen varoittavista sanoistaan.Ratkaisun teko vaatii nyt tavallistakin enemmän harkintaa ja asioiden kääntelyä. Pitkän pohdinnan jälkeen ikävien yllätysten määrä pienentyy merkittävästi.Vielä on matkaa ja vielä on annettuja lupauksia, jotka on pidettävä. Olethan huomannut sen, miten ryhtisi on parantunut tiettyjen päätöstesi jälkeen.Eräs yrittää selvästi voittaa sinut puolelleen. Hänen taktiikkansa ei kenties ole maailman tehokkain, mutta silti tuollaisesta on jaettava kiitosta.