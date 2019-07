Horoskooppi

Horoskooppi 17.7.2019

Tietoisuutesi erään ihmisen olemassaolosta tekee sinut varautuneeksi etkä pysty tekemään asioita niin vapautuneesti kuin olisit halunnut. Yritä päästää irti.Huomaa, että maailmassa voi hyvin elää kahden erilaisen suunnan ristitulessa. Tietenkään se ei ole helppoa, mutta mikä tässä maailmassa aina helppoa olisi.Nyt on juuri sopiva hetki tyhjentää kaappeja vanhasta romusta ja kuonasta. Samalla siivoat myös sielusi sopukoita ja lisäät harmoniaa.Vetovoimasi on nyt huipussaan. Senkin vuoksi on syytä pitää itsestäsi todella hyvin huolta ja hemmotella itseäsi aina, kun vain voit.Sinulle kaupataan unelmia, mutta ovatko ne todella sinulle räätälöityjä unelmia vai yleisiä valmisunelmia ilman suurempaa yksilöllisyyttä? Pohdi sitä ja mieti ratkaisuja.Nauti tästä päivästä, sillä huomenna se on jo eilinen. Panikointiin ei ole syytä, sillä toki hetkiä riittää, vaikka jokainen onkin ainutkertainen.Odottamaton taloudellinen onnenpotku muuttaa loppukesäsi suunnitelmia. Sijoita itseesi ja ystäviisi, niin pääset myöhemmin niittämään sitä, mitä olet kylvänyt.Edessäsi on isoja muutoksia, minkä vuoksi nyt on hyvä levätä ja kerätä voimia. Ilman taistelua et saa kaikkea kuntoon, joten energiaa on saatava.Maailma ei ole valmis. Sen vuoksi sinunkin panostasi tarvitaan, ja yhdenkin ihmisen työllä ja teoilla on merkityksensä.Auta ystävääsi saamaan äänensä kuulumaan. Hän on vaiennut jo niin kauan, että äänen avaaminen ei käy helposti. Varaudu siihen, että pinnasi joutuu koetukselle.Älä tuijota omaan napaasi vaan luo katse ympärillesi. Huomaa, että siellä on kesä, joka vain kuluu, jos ainoastaan nysväät oman itsesi ympärillä.Unelmiesi siivet alkavat kasvaa alkukesän väkevien kokemusten perusteella. Alat uskoa, että pystyt muutokseen, mikä ei toden totta ole tapahtunut helposti.