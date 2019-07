Horoskooppi

Horoskooppi 18.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinun on nyt pakko antaa vastaus erään kysymykseen. Siinä tarvitaan sekä tahdikkuutta että päättäväisyyttä. Valmistaudu siis huolella asiaan.Sinulle tulee vieras, ja sinusta itsestäsi riippuu, millaisen sisällön vierailu tulee saamaan. Hän on jo ylittänyt yhden kynnyksen tulemalla luoksesi.Onnekas päähänpisto auttaa sinua kääntämään aluksesi suunnan juuri sillä hetkellä, jolloin talouden karikot olisivat uhkaamassa. Ota siitä oppia sen verran kuin voit.Ystäväsi on tehnyt suunnitelmia, jotka osuvat kannaltasi hankalimpaan mahdolliseen tilanteeseen. Nyt tulee diplomatia ja sovittelu apuun mitä kauneimmalla tavalla.Päivät eivät toden totta ole sisaruksia. Se, mikä eilen ei sujunut, käy tänään kuin tanssi. Toisinkin päin saattaa käydä eli valikoi tehtävät tuntemustesi perusteella, jos vain voit.Mieti kaksi kertaa, miten pitkälle voit erään kanssa mennä niin, että pystyt vielä keskeyttämään prosessin. Tulella on ihana leikkiä, mutta se myös polttaa.Nyt on hyvä jatkaa sitä taloudenpidon linjaa, jota olet tähänkin asti noudattanut. Hyvät tulokset alkavat näkyä ja tunnet muutenkin olosi rauhalliseksi.Kesäinen sade virkistää ja antaa voimia. Muista, että sateen jälkeen seuraa aina pouta ja parhaimmissa tapauksissa myös entistä lämpimämpi auringonpaiste.Jos eräs todella tarkoittaa parastasi, niin hänen olisi parasta myös todistaa se teoilla eikä pelkästään sanoilla. Ole niin tiukka kuin luonteellesi on ominaista.Oravanpyörässä pyöriminen vaatii energiaa. Selviydyt tilanteesta parhaiten sekä huomioimalla omat voimasi että varustautumalla ulkoisesti.Sinusta tuntuu, että eräs leikkii tunteillasi, mutta voiko tunne olla samankaltainen toisella puolella? Mieti, millaisia viestejä olet hänelle antanut.Kaikelle on aikansa, mutta sen jakson sisälle mahtuu paljon ja siinä voi saada aikaan hyvinkin pysyviä muutoksia. Älä siis sure jonkin päättymistä, sillä sen vaikutus kestää.