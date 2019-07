Horoskooppi

Horoskooppi 16.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pelko yrittää turhaan työntää kylmää jalkaansa peittosi alle. Olethan sinut tiettyjen tapahtumien kanssa, joten olet levollisessa tilanteessa. Uhka väistyy kuin aamusumu.Olet Amorin nuolten lentoreitillä, mikä merkitsee aikamoista viikkoa. Nauti tilanteesta, jollaista ei vielä ole vaelluksesi aikana sattunut.Sinun tekee mieli tehdä suurempia muutoksia elämääsi kuin mihin ystäväsi on valmis. Elämä on kompromissien taidetta joten sovitelkaa niin pitkälle kuin mahdollista.Häly ympärilläsi vääristää kokonaiskuvaa ja luo turhia pelkoja. Odota tilanteen rauhoittumista, jotta voit tehdä lopullisempia päätelmiä.Huhuja kulkee niin paljon, että on oltava tarkkana, minkä perään lähdet vai jäätkö sittenkin paikallesi. Sinulla on vapaus, mutta sen myötä myös vastuu.Käy sydänsuven kunniaksi läpi elämäsi tunnesiteitä ja mieti, mistä olet kenties halukas luopumaan ja mikä muodostaa elämäsi valtasuoniston.Pidä pintasi ja vaadi oikeudenmukaisuutta. Älä piittaa, vaikka joku sattuisi siitä loukkaantumaan. Joku järki tilanteeseen on saatava.Älä eksy aiheesta vaan keskity siihen, sillä olet saavuttamassa jotain sellaista, jota olet niin kauan haaveillut.Venus panee vauhtia elämääsi. Kun se vie, niin menet mukana tai vikiset ja menet mukana. Tällaista tilannetta et ole vielä monta kertaa kokenut.Ensimmäistä kertaa näet asiat uudesta näkökulmasta ja pystyt saamaan toiset innostumaan uudesta. Taloudellisen tilanteen muutos saa päivän taas paistamaan.Jos kaikkea on käsillä liikaa, sinun kannattaa rakentaa itsellesi mieluinen paketti ja paneutua siihen kuin muuta ei olisikaan.Pitääkö sinun valita velvollisuudentunteen ja unelmien välillä? Ole tarkka, etteivät puurot ja vellit mene sekaisin, sillä unelmien perässä kulkeminen ei ole esteenä millekään.