Horoskooppi

Horoskooppi 15.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Talousnäkymiesi kääntyminen lupaavasta hyväksi tekee koko alkavasta viikosta aurinkoisemman kuin olisit edes hurjimmissa haaveissa osannut odottaa.Tiedät ja tunnet hyvin erään kokemuksista, miten vaarallista on polttaa kynttiläänsä molemmista päistä. Miksi sitten teet itse yhä niin? Aikuinen ihminen, ota opiksesi!Vaihtoehdot ovat usein joko tai: joko kaikki sujuu ja elämä hymyilee tai mistään ei tule mitään ja kaikki on yhtä kivireen vetämistä. Onneksi siirryt nyt sujumisen aikaan.Sopusoinnun saavuttaminen vaatii tavallista suurempia ponnisteluja, vaikka mistään suuresta ei edes ole kysymys. Joskus vain paikoillaankin pysyminen vaatii juoksuaskelia.Säästäminen ja pihtaaminen ovat hyveitä, mutta liika on liikaa. Ajattele nyt reippaasti vain itseäsi ja piristä arkea hankkimalla jotain pientä ja ylellistä.Aloite on sinulla, mutta sinulla on myös tarve uuden ihmisen löytämiseen. Ole valpas, sillä lähistöllä liikkuu nyt kanssasi samalla aaltopituudella olevia.Vanhan ystävyyden uudistuminen sekoittaa pakkaasi. Sen ei pitäisi olla keneltäkään poissa, mutta silti energiasi ei tahdo riittää kuin pariin juttuun. Ole siis valppaana.Tuntuu kuin tarvitsisitte ystävänne kanssa toisianne nyt enemmän kuin aikoihin. Myönny ystäväsi toivomuksiin, sillä hän tuntee suurta tarvetta hyväksynnälle.Ennalta aavistamattomat tapahtumat sotkevat raha-asioitasi. Tilanteeseen varautumattomuus vie sinut toviksi myllerrykseen, joka kuitenkin tasoittuu siunatun äkkiä.Muista, että sinua oikeasti arvostetaan, vaikka kiitosta ei koskaan tunnu tulevan. Maailma näyttäytyy usein hyvin kiittämättömänä, ja kiitokset tulevat jälkijunassa.Hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty. Etukäteisvalmistelulla takaat rennon kilpailun ja mahdollisuudet kisanjälkeiseen juhlaan.Toiveikkuus nostaa veikeää päätään ja peittää koko lähitulevaisuuden lempeän vaaleanpunaiseen usvaan. Nauti siitä, jotta saat vastiketta ajatuksillesi.