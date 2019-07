Horoskooppi

Horoskooppi 13.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nosta toiveittesi leija ilmaan, mutta pidä samalla jalat tukevasti maassa. Tuollaisella eri tahojen yhteistyöllä pääset vielä pitkälle ja korkealle.Olet ollut tekemässä erästä tehtävää niin kauan ja hartaasti, että on vaikea kuvitella lopputulosta ilman sinua. Kiitoksen aika seuraa pian ja sitten saat ihanan vapauden.Tarkista happivarantosi ja tutki paras reitti huipulle. Aina ei ole viisaintta edetä suoraan vaan kannatta mutkitella. Muista sanonta: ”Parempi virsta väärää kuin vaaksa vaaraa”.Mille sinä nyt haet elämässäsi vaihtoehtoista ratkaisua? Levottomuutesi kasvaa, mutta siinä samalla voisit selvittää, miistä tässä kaikessa oikeasti on kysymys.Muista pyhittää lepopäivä ja pitää myös taukoja. Mieluisakin työ muuttuu ahertamisesta raatamiseksi ja menettää ilonsa, jos sitä tekee liikaa hampaat irvesssä.Viisaus ja itsekuri eivät ole aina elämän järkeviä rakennuspalikoita. Tunteiden osoittaminen vapauttaa valtaisasti energiaa kaikkeen muuhunkin.Et saa eräältä vastauksia pienen tökkimisenkään jälkeen. Harkitse luovuttamista, mutta älä oikeasti tee sitä. Kyllä hän jossain vaiheessa tulee takaisin peliin.Nyt on varsin epäviisasta pidätellä tunteita, sillä niiden ilmaisematta jättäminen tekee kesästä tylsän ja harmaan. Elämään olet syntynyt, joten elettävä tässä myös on.Tutkaile, mihin aikasi oikein menee. Mitään tuomittavaa tai moitittavaa sen kuluttamiseen ei liity, mutta vastauksen mielenkiintoisuusaste on sinullekin suuri.Eräs ihminen ilmaisee sinulle kaipauksensa, mikä muuttaa koko loppukesäsi suunnitelmat. Parhaassa tapauksessa muutos voi koskea koko loppuelämääsi, mutta aloita pienestä.Yksi plus yksi on useimmiten kaksi. Johdonmukaisesti etenevä elämä on sinulle haavetta, sillä tuosta yhteenlaskusta saat yleensä tuloksen nolla tai kolme. Hyväksy siis oma elämäsi.Elämä siunatun lauantaiehtoon odotuksessa on tulvillaan iloa ja toivoa. Tässä vaiheessa myötätuuli on jotain käsittämättömän lempeää ja sen kantaa sinut kauas.