Horoskooppi

Horoskooppi 12.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Miksi kävellä, kun voit juostakin erään luo? Teille tarjoutuu siten heti monta hetkeä enemmän olla yhdessä. Yhteiset siipenne kantavat teidät onnelliseen viikonloppuun.Hankaluudet tietyllä alueella jatkuvat. Mitä tehdä? Ei ainakaan antaa periksi, sillä kun sinä kerran teet asiat oikein, niin sinun kuuuluu myös päästä nauttimaan hedelmistä.Eräät kiinnittävät huomiota toimeliaisuuteesi ja tekevät siitä oikeanlaisia huomioita. Ota mahdolliset kiitokset vastaan ja vähintäänkin kehu hetki itseäsi.Pienet asiat ovat joskus suuria. Jos voit kulkea ilman lyhtyä tai taskulamppua, tietäsi saattaa valaista kiiltomato. Pienestä ilosta kasvaa siinä tilanteessa suuri.Kuljet katse turvallisesti maassa, mikä tekee elämästä hidasta ja raskasta. Nostamalla katsetta ylös sinä näet paljon sellaista todellista, josta toiset vain uneksivat.Pieni salapoliisityö erään tunteista piristää viikonloppusi alkua. Ennen muuta se rohkaisee sinua aivan toisenlaisiin tekoihin ja yrityksiin. Voittajan on aina uskallettava.Eräs ihminen katosi elämästäsi mielestäsi kesken kaiken. Ikävöit häntä useasti. Yritä käsitellä kaipuutasi ystävän kanssa keskustellen.Monimutkainen suunnitelmasi kesästä on kuin korttitalo. Jos saat sen koottua, niin päivä paistaa. Jos se hajoaa kesken kaiken, sinun pitää vain aloittaa alusta, mihin pystytkin.Alkuviikon kestäneen hengähdystauon jälkeen sinulla seuraa sosiaalisen elämän ilotulitus, jonka aikana levosta ei ole tietoakaan. Sitä on ihana kesäelämä.Siipesi kantavat riippumatta siitä minkämuotoisia ne ovat. Tärkeintä on yrittää ja luottaa universumin tuuliin, jotka vaihtelevat, mutta eivät koskaan lakkaa puhaltamasta.Pidä kieli keskellä suuta, vaikket yrittäisikään luoda vaikeaa ihmissuhdekiemuraa. Useimmiten yksinkertaiset, napakat toimet ovat myös parhaita.Tunnista positiivinen mahdollisuus äläkä jää piehtaroimaan niissä epäonnistumisissa, joita sinulla toden totta riittää, Huonon kierteen on vain joskus pakko päättyä.