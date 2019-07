Horoskooppi

Horoskooppi 11.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pilvilautoista ei kannata piitata nyt, kun eräs tuo lämpimän rintaman luoksesi. Iloitkaa kesästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.Edessäsi on monta hyvää vaihtoehtoa kuin paremmissa pidoissa konsanaan. Tässä tilanteessa auttaa vain ja ainoastaan ripeys, sillä jahkailu ei auta mihinkään.Auta aidosti ja tee se, minkä teet, täydestä sydämestä eikä velvollisuudesta. Huomaat sellaisen valtaisan vaikutuksen joka puolella elämääsi.Työ ja ihmissuhteet kietoutuvat jännittävällä tavalla yhteen niin, että kumpikin auttaa toista. Työn kautta saat elämääsi uuden ihmisen, mikä puolestaan kannustaa sinua työssä.Ripeys ja sukkeluus ovat tänään valttia. Olemalla nyt nopea, sinulle jää loppuviikkoon rutkasti aikaa kaikkeen sellaiseen omaan, joka on tahtonut jopa painua unholaan.Ihmiselämät kulkevat joskus niin eri vaiheissa ja rytmissä, että niiden yhteensovittaminen käy työstä tai on yhtä taiteilua. Toisaalta ei toisesta kannata noin vain luopua.Ongelmiin on usein monia ratkaisuja. Tutkaile niitä kaikessa rauhassa äläkä heti tartu ensimmäiseen vastaan tulevaan. Tyhjästä on paha nyhjästä, joten tämä on nyt ilo.Itseluottamuksesi alkaa palautua keväiselle tasolleen, mikä on tosi hyvä, sillä sinussa on niin paljon ainesta niin moneen, että sen käyttäminen on suoranainen velvollisuutesi.Pura ystävien kanssa viikon puolivälin huolipato. Voit toki yrittää sitä yksinkin, mutta kuten niin monessa muussakin asiassa, yhdesssä tekemisessä on voimaa.Entäpä, jos nyt vain löysäät suitsia ja annat kaiken mennä omaa vauhtiaan? Asiat saattavat edetä hieman mutkitellen, mutta joka tapauksessa ne etenevät.Asetat paljon odotuksia tulevaan viikkoon, mikä on toki ymmärrettävää, mutta sitä ennenkin on päiviä ja tunteja, joiden hukkaan heittäminen on suoranainen synti.Rikastuta omaa ja ystäväsi elämää etsimällä ja hakemalla arkeen jotain muutakin kuin suoranaisesti päällekaatuvaa. Mielikuvituksen tai vihjeteosten käyttö on sallittua.