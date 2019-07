Horoskooppi

Horoskooppi 10.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ystäväsi ei aina tahdo pysyä mukana käänteissäsi. Onko se hyvä vai huono asia, riippuu kokonaan siitä, mikä on teidän yhteinen päämääränne – vai onko sitä lainkaan?Joudut ponnistelemaan sopusoinnun säilyttämiseksi eräiden kanssa. Ilmassa on myrskyn aineksia, joten tehtäväsi on epäkiitollinen, mutta tuloksen vuoksi antoisa.Älä anna kesäauringon kuivata ystäväsi kyyneleitä vaan tee se itse, sillä sinä olet suurelta osalta niihin syypää. Sovinnolla on yhä sijansa.Olet niin eri tilanteessa kuin ystäväsi etkä tahdo saada heitä ymmärtämään omia huoliasi. Elämät ovat erilaisia, joten pidä haku päällä vielä uusiinkin suhteisiin.Sataa ulkona tai paistaa, niin tämä aika on sinulle poikkeuksellisen suotuisaa oli sitten kyse taloudesta tai ihmissuhteista. Ilo vallitsee.Alkukesän myllerrykset työssäsi ovat ohi ja voit ajatella joko lomanjälkeistä elämää tai sitä edeltävää aikaa tyynellä mielellä: tästä vielä hyvää seuraa.Uusi harrastus tuo mukanaan uusia ihmisiä elämään. Vaikeinta asiassa on toki mieluisen harrastuksen löytyminen. Ihmiset ovat bonusta, joka kasvanee pääoman ohitse.Uudenlainen into ja valo on vallannut mielesi. Se herättää monissa mielenkiintoa ja jopa puhdasta uteliaisuutta. Ole avoin kaikelle.Olet tyytynyt tähän asti toisten neuvojen noudattamiseen. Itseluottamuksesi on nyt voimistunut niin, että uskaltaudut ottamaan askeleita omaan suuntaasi.Odotuksia ja toiveita täynnä oleva viikko on puolivälissä. Yhteinen aika erään kanssa on juuri sitä, mitä olet kaivannut. Ei ole muuta hetkeä kuin tämä tässä.Kaipaat yksinäisyyttä, mutta tässä tilanteessa sellaista on vaikea löytää. Älä silti luovu toivosta vaan hae sopivaa hetkeä. Kyllä sellainen vielä löytyy.Millaista uutta elämää haluat? Mieti sitä, niin saat samalla pienen henkisen peruspääoman sen luomiseksi. Realistinakin voit kurkottaa unelmiin.