Horoskooppi

Horoskooppi 9.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pidä puheesi kurissa äläkä haasta riitaa, ellet halua itsellesikin pahaa mieltä. Olet sen verran aikuinen, että ymmärrät, miten metsä vastaa, kun sinne huudetaan.Kaipaat epämääräisesti jotain. Älä jää tunteeseen vaan yritä tutkailla sen syntyä ja käytä sen lievittämiseen sitä keinovalikoimaa, joka sinulla on.Työssä oleva vaikea asia askarruttaa ja jumittaa elämää muutenkin. Tässäkin kohdassa ahkeruus voittaa kovan onnen. Olet pääsemässä vihreälle oksalle.Ymmärrä oikea-aikaisten taukojen merkitys. Ihminen ei ole kone vaan hänen pidettävä asiat tasapainossa, jotta lopputulos tyydyttäisi häntä.Hyvät aloitteesi eivät saa vastakaikua. Älä missään tapauksessa luovuta vaan etsi keinoja saada tahtosi läpi. Pienelläkin miettimisellä niitä löytyy paljon.Miten paljon voi ihminen nyhjäistä tyhjästä? Ainakaan tulokset eivät anna paljoa toisille, jos kylvää ravinnottomaan maaperään. Ajattele siis kokonaisuutta!Valoisa elämänasenne auttaa heittämään pienet arkiset huolet nurkkaan. Tämä päivä on ainutlaatuinen ja –kertainen joten nyt on syytä elää.Kuuntelet kenties turhankin tarkalla korvalla erästä, mikä haittaa omaa suoritustasi. Suorista selkäsi ja tee tehtäväsi. Urakan jälkeen voit sitten vertailla hänen kanssaan tehtyä.Tähdet ovat ihmissuhteillesi suosiollisia. Uusien ihmisten ohella on syytä muistaa vanhoja ystäviä, joiden laiminlyöminen kävisi nyt helposti.Jos seura ei tunnu mieleiseltä, niin vaihda reilusti pöytää. Elämä on liian lyhyt ainakaan pitkäaikaiseen kärsimiseen. Lyhytjännitteisyys on tyystin toinen asia.Perhepiirin kiistat, jotka ovat hiertäneet sinua kuin kivi sandaalissa, ovat onneksi haihtumassa, ja pääsette kiinni kesän pehmeään ytimeen.Sinua kauan vaivannut epävarmuudentunne kaikkoaa ja tyytymättömyytesi sen myötä on vaihtumassa seesteiseksi onneksi, joka säteilee sinusta kauas.