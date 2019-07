Horoskooppi

Horoskooppi 8.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kesällä viikon alku sisältää suuria lupauksia vieläkin enemmän kuin muina vuodenaikoina. Iloitse niistä ja astu toiveikkaana uusille poluille.Nyt ei ole vaikea olla iloinen ja ystävällinen. Paina se mieleesi, kuin ajat ovat toisenlaiset. Opettelemalla onnea voi saada harmauteenkin väriä.Saat kiitosta, mikä tuntuu todella hyvältä. Huomaa, miten pienet sanat vaikuttavat isosti. Mikään, mitä teet tai sanot ei ole vailla merkitystä ja moni asia jää toisten mieleen.Et saa vastakaikua eräälle esittämääsi ehdotukseen. Vaihtoehtojahan on nyt kaksi: joko luovut asiasta tai muotoilet asian toisin. Päätös on sinun.Kun lähdet matkalle, niin varaudu siihen, että myös palaat: jätä siis paikat sellaiseen kuntoon, että paluu on ilo eikä ahdistuksen luoja.Jokin ihmissuhde on muuttumassa syvemmäksi ja kestävämmäksi kuin olisit voinut uskoa. Seuraat hämmentyneenä, mutta kiitollisena: sinullekin käy näin.Sinulla on tunnistettava äänesi, vaikka kuvittelisit olevasi vain yksi monista. Toki sinä oletkin, mutta ilman sinun ääntäsi kokonaisuus ei soisi niin kauniisti.Ole vielä hetken aikaa kärsivällinen, niin saat kokea jotain suurta ja ihanaa. Periksi voi joskus antaa, mutta tässä tilanteessa ei missään tapauksessa.Eteesi avautuu omien suunnitelmiesi kannalta tärkeä ajanjakso. Ole siis valmiina ja lepää. Kun se hetki koittaa, joudut tekemään paljon ja lyhyessä ajassa.Aika menee eteenpäin riippumatta siitä, mitä sinä teet. Ota siis neuvosta vaarin ja ajattele ajoittain, mitä oikeasti haluat. Muuten joudut jossain vaiheessa harmittelemaan.Kaivosta ei voi jatkuvasti ammentaa antamatta sen välillä täyttyä. Opettele siis levon merkitys itsesi ja ystävyyssuhteittesi kannalta.Klassinen kauneusihanne innostaa sinua pyrkimään yli arjen harmaan kivikon. Pidä katse tulevassa samalla kun varot nykyhetken kompastuskiviä.