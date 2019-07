Horoskooppi

Horoskooppi 6.7.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos voit antaa ystävällesi anteeksi hänen ajattelemattomuutensa, niin hyvä. Ymmärrys kaikkiin ratkaisuihin on olemassa. Sovinto olisi silti helpompi.Huomaat jo, miten lyhytkin lepo ja irtiolo arjen rattaista rentouttaa. Kesällä on helppoa tehdä päätöksiä, mutta työn ja levon erottamisen pitäisi sittenkin onnistua.Sinä olet siinä, mutta kaipaat toisaalle. Yritä nyt tehdä päätös siitä, missä olet oikeasti ja lähde vasta sen jälkeen haaveissasikin pois.Entäpä, jos vaivautuisit kuuntelemaan erään sivullisen mielipiteitä? Mitä sinä silloin voisit menettää? Yksinkertaiseen kysymykseeen on vain yksi vastaus.Tarkista vielä erään ihmisen sinulle antamia tietoja. Kaikki vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta. Säästät paljon tuolla pienellä liikkeellä.Huomaatko, miten kesälläkin aika kuluu etkä tahdo ehtiä tehdä kaikkea sitä, minkä toivoisit? Ota silti rennosti ja iloitse kaikeasta, mitä elämä pöytääsi kantaa.Ilmaise oikeasti selvästi, miten aiot toimia. Se helpottaa toisten valmistautumista ja antaa itsellesikin selvät sävelet kaikkeen.Jos tunnelma uhkaa painua, sinulla on toisten lailla velvollisuus tarttua asiaan ja nostaa sitä keinolla millä hyvänsä. Ilo olkoon yhteinen päämääränne.Anna vastaus erään kysymykseen jo tänään. Tee se tahdikkaasti, mutta osoita samalla päättäväisyytesi ja perustele toki puheesi.Ole oikeasti kiitollinen eräälle ja hänen uhrautuvalle toiminnalleen. Se säästää sinulta pitkän viikonlopun verran aikaa ja vaivaa. Mieti, miten osoittaisit kiitollisuutesi.Mitäpä, jos et lykkäisikään loputtomiin niitä pieniä velvollisuuksia, jotka tunkevat kesäiseen elämääsi? Viiden minuutin uhraus antaa hermoillesi viiden tunnin levon.Yhteistyö erään kanssa sujuu taas. Tuudittautuminen tilanteeseen olisi hölmöä, mutta vielä hölmömpää olisi olla nauttimatta asioiden nykytilasta.